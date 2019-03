"Chiquito" Romero rompió el silencio y habló de su salida de la Selección

Sergio Romero acaba de formular declaraciones tras quedar afuera de la última lista de la Selección. "Chiquito" señaló al respecto: "Si juego 40 partidos al año... ¿Quién me va a sacar de la Selección a mí? No me saca nadie...Si les cuesta sacarme cuando juego 12 partidos al año...imaginate si jugara 40. por eso te digo que estoy muy tranquilo", tiró desafiante en una entrevista realizada en Manchester por un canal deportivo.

Romero, de 32 años y una enorme cantidad de encuentros en la valla de la Selección también dijo que "Cuando salgo a jugar nadie me nota ni siquiera nervioso dentro de un campo de fútbol...Soy tranquilo, de esta manera, y sé que me entreno todos los días de mi vida para cuando me toca jugar".

"Chiquito" Romero también señaló que "Yo sé que 15 días antes de cada partido está la lista y tengo esa ansiedad de saber si voy a estar o no. Sé que en los últimos años se me ha criticado mucho por jugar poco, pero el hecho de jugar poco no me quita de un lugar porque muchísimos años defendí esa camiseta más que con el corazón", puntualizó.