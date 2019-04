Netanyahu se corona ganador en Israel

Con el escrutinio casi finalizado, la victoria del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se convirtió hoy en una realidad que fue reconocida por la principal alianza opositora y el gobierno de Estados Unidos, mientras que los resultados pronostican una coalición de gobierno más corrida a la derecha que la saliente.

Con más del 95% de los votos escrutados y una participación cercana al 65%, el partido de Netanyahu, el Likud, quedó prácticamente empatado con la coalición opositora Azul y Blanco, liderada por el ex comandante del ejército, Benny Gantz, y el ex periodista y ex ministro Yair Lapid.

Ambos obtuvieron 35 bancas, pero el primero lo superó en términos de votos por casi 13.000, según los resultados publicados en la página oficial del gobierno. Pese a este empate, Netanyahu cuenta con más potenciales y certeros aliados que le garantizan que podrá asumir su quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Las dos fuerzas políticas que quedaron tercera y cuarta, lejos del Likud y Azul y Blanco, fueron Shas, el partido de los ultraortodoxos judíos sefaradíes y mizrajíes (originales de Medio Oriente), y Judaísmo Unido Por la Torá, otra formación ultraortodoxa, pero de judíos asquenazíes, es decir, originales de Europa central y oriental.