El Globo cayó por 4 a 0 frente al Cruzeiro en Belo Horizonte

Huracán, que está último en el Grupo B de la Copa Libertadores, fue goleado esta noche por Cruzeiro de Brasil, 4 a 0, en Belo Horizonte, y complicó aún más las posibilidades de clasificarse para los octavos de final.

Tres goles de Fred (19m.Pt, 23m.Pt y 32m.Pt) y uno de Dodó (38m.St) le dieron la victoria en el estadio Mineirao a los brasileños, en un partido que contó con el arbitraje del chileno Julio Bascuñán.

Por el mismo grupo mañana a las 23, hora argentina, Emelec de Ecuador recibirá en Guayaquil a Deportivo Lara de Venezuela.

Las posiciones del grupo lo tienen como cómodo líder a Cruzeiro con 12 puntos, seguido por Deportivo Lara (Venezuela) con 4, Emelec de Ecuador con 2 y cierra Huracán con 1.



FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Cruzeiro: Fabio; Luis Orejuela, Dedé, Leo y Dodó; Lucas Romero y Henrique; Robinho, Rodriguinho y Marquinhos Gabriel; Fred. DT: Mano Menezes.

Huracán: Antony Silva; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Omar Alderete y Carlos Araujo; Carlos Auzqui, Israel Damonte, Iván Rossi y Walter Pérez; Lucas Gamba y Lucas Barrios. DT: Antonio Mohamed.



Goles en el primer tiempo: 19m., 23m. y 32m. Fred (C).

Gol en el segundo tiempo: 38. Dodó (C).

Cambios en el segundo tiempo: Antes de comenzar, Andrés Roa por Pérez (H), 17m. Rafinha por Robinho (C), 19m. Andrés Chávez por Gamba (H), 24m. Raniel por Fred (C), 29m. Ariel Cabral por Romero (C) y 30m. Patricio Toranzo por Auzqui (H).

Amonestados: Dedé y Romero (C). Pérez, Alderete y Auzqui (H).



Estadio: Governador Magalhaes Pinto, Mineirao (Belo Horizonte).

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).