La polémica no para: "Si hay algo turbio, Aimar no puede dirigir más"

Persisten los ecos por la goleada sufrida en el encuentro final del Sudamericano Sub 17 por la Argentina que igualmente se clasificó campeón.

La polémica sigue viva, el resultado muy cuestionado y no cesan las declaraciones en Perú sospechando de un "posible arreglo" entre las selecciones de Argentina y Ecuador. La goleada 4-1 favoreció a los ecuatorianos que pudieron clasificarse al Mundial.

Una de las declaraciones que más ruido ha provocado en estas últimas horas han sido las de Juan Carlos Sandi, ex futbolista y padre de uno de los jugadores del Sub 17 de Perú quien fue a fondo con sus sospechas: "Argentina clasificó el año pasado ganándole a Ecuador cuando estaba prácticamente afuera del Mundial. ¿Qué ha sido esto, devolverle un favor?".

Pero no se quedó allí y agregó: "El fútbol no se puede manchar de esta manera. Es una vergüenza lo que se ha visto hoy (...) Si hay algo turbio detrás de esto, Aimar no puede dirigir más", concluyó el padre de Massimo Sandi.