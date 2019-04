En Perú, dan por seguro que el Sub-17 de Argentina “pagó” la deuda por la Eliminatoria

Una lluvia de críticas para el equipo, su entrenador y hasta para Claudio Tapia, el titular de la AFA; las redes sociales explotaron

Ex jugadores e hinchas del fútbol peruano, junto con muchos periodistas de ese país, desconfiaron del rendimiento del juvenil argentino Sub-17 en la derrota ante Ecuador que impidió la clasificación de su seleccionado al Mundial de la categoría, que organizará Brasin, por la diferencia de gol, que benefició a los ecuatorianos.

“Argentina se clasificó contra Ecuador para el Mundial de Rusia ¿esto fue una devolución de favor?”, manifestó Juan Carlos Sandi, ex jugador y padre de Massimo, arquero del representativo incaico a Fox Sports Perú.

“No encuentro palabras. Me dirigí al señor (Claudio) Tapia que estaba en la zona de celebración, lo saludé y le di un mensaje: ‘el fútbol no se puede manchar de esta manera, es una vergüenza lo que se vio’”; confesó Sandi, quien insistió en que “no se puede celebrar esta derrota”.

El presidente de la AFA presenció la goleada de 4-1 sufrida por Argentina ante Ecuador, que clasificó al seleccionado Tricolor al campeonato del mundo reservado para menores de 17 años, y fue alcanzado por silbidos e insultos en el estadio Universidad de San Marcos de Lima.

Sandi también solicitó que Pablo Aimar, entrenador del Sub-17 argentino, no vuelva a dirigir en caso de que haya “algo turbio” referido a la derrota argentina.

Aimar, en conferencia de prensa realizada tras el último partido del torneo, señaló que sus dirigidos se cansaron y la merma física les quitó concentración.

“Nos vamos con un sabor medio raro por el último partido del Hexagonal final. La última media hora nos vimos superados y no se tuvieron respuestas. Son chicos y no vivieron muchas veces esto de estar cerca de ser campeón. Nos pasó en el primer partido con Uruguay, cuando perdimos 3-0”, señaló el ex jugador de River.

La prensa peruana, en tanto, expresó “dudas” sobre el encuentro entre Argentina y Ecuador.

“Un triunfo raro nos dejó fuera del Mundial”, publicó el diario “Depor”, mientras que “El Comercio”, en la sección Deportes, calificó como “escandalosa” la caída del equipo de Aimar e hicieron foco en el gesto adusto del entrenador cuando finalizó el partido.

La señal Fox Sports Perú también fue crítica con la producción argentina, en la voz del periodista Eddie Fleischman: “Es inevitable que piense que Argentina está pagando una deuda a Ecuador por el último partido de las Eliminatorias para Rusia 2018”, expresó.

A primera hora, en la última fecha del Hexagonal, Perú le ganó a Uruguay y festejó la clasificación a la Copa del Mundo, sin considerar lo que en definitiva pasó en el cierre del programa.

Otro periodista peruano que expresó su furia a través de las redes sociales fue Pedro García, quien resaltó que el cuadro albiceleste tuvo una actitud cuestionable. “Qué cagona la actitud de la 17 de Argentina, lo que no quita que no vayamos al Mundial por los puntos que dejamos NOSOTROS mismos. Y todavía cantan: ‘Y ya lo ve, y ya lo ve, somos campeones otra vez...’. Grande Aimar”, tuiteó el periodista deportivo.