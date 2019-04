Newell´s es un polvorín: dos "notables" tuvieron un fuerte cruce

No son tiempos de paz en Newell´s. A los malos resultados se le suman polémicas, desencuentros y opiniones fuertes.

En las últimas horas un cruce alteró la semana en el equipo que se prepara para jugar con Gimnasia por la Copa de la Superliga.

Todo comenzó cuando Rafael Bielsa –el hermano de Marcelo—criticó al plantel rojinegro y, particularmente, le apuntó a Maxi Rodríguez: "Me gustaría que se mostrara más y hable menos", dijo y añadió: "¿Por qué no habló después de la eliminación en la Copa Argentina? En las fáciles habla cualquiera", agregó.

De inmediato, la "Fiera" recogió el guante y durante una conferencia de prensa no se guardó nada: "Me sorprendió, no entiendo cuál fue el motivo de esas declaraciones. Pero las tomo también de quien viene. Es 'el hermano de', a mí no me afecta en nada. Creo que son palabras que en este momento delicado que está pasando el club no sirven para nada", puntualizó enojado.