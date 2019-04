Piden extender las dársenas de giro a la izquierda en el Centenario

| Publicado en Edición Impresa

Quien transite el Camino Centenario en horario pico podrá observar como las filas de autos exceden las dársenas de giro a la izquierda que están a la altura de las calles 508, 495, Güemes y Cantilo, esas congestiones preocupan a vecinos y automovilistas y por eso recientemente se planteó a las autoridades de Vialidad la necesidad de ampliar esos espacios para evitar embotellamientos y posibles accidentes. De acuerdo a lo que anticipó el diputado provincial Guillermo Bardón, quien estuvo en ese encuentro, Vialidad encararía la ampliación cuando avance la reforma de ese acceso a la Ciudad.

En noviembre de 2009, después de la insistencia vecinal y de la realización de varias movilizaciones que demandaban la obra para evitar embotellamientos y maniobras riesgosas, se inauguró la dársena en el cruce de calle Güemes, camino Parque Centenario y vías del ex ferrocarril Roca. El principal enlace entre el barrio Savoia y la planta urbana de City Bell dispuso desde ese momento con dársenas de giro, una rotonda, calzada más ancha, señalización vertical y horizontal, y un paso a nivel repavimentado.

El objetivo del proyecto, que costó más de 3 millones y medio de pesos, fue agilizar y ordenar el tránsito en un punto por el que, según datos de esa época, circulaban 45 mil vehículos diarios. En ese momento también se prolongó la dársena de giro a la izquierda para tomar desde el Centenario hacia la calle Cantilo.

Sin embargo la afluencia vehicular y la congestión que se observa en determinados horarios, como por ejemplo, cerca de las 8 y alrededor de las 17 hizo que se tuviera que rever la alternativa de hacer ampliaciones a las dársenas.

La semana pasada hubo un encuentro en el que participaron legisladores provinciales y autoridades de Vialidad para hablar sobre las obras de la Ruta 6 y, en esa oportunidad, el diputado Bardón expuso la necesidad de que se amplíen las dársenas de giro en City Bell, la de Cantilo y la de Güemes y que se haga una en la Ruta 36 sobre la calle 475.

“El acceso a Gorina por la Ruta 36 es peligroso porque no hay ni siquiera una banquina para poder doblar; de día puede ser menos complicado, pero de noche es realmente muy riesgoso porque no hay manera de esperar para girar si no es sobre la ruta”, apuntó el legislador.

Según se informó, las autoridades de Vialidad fueron receptivas a las propuestas. Sobre la ampliación de las dársenas de giro que hay en el Camino Centenario se consideró factible porque aún no se concluyó la refacción de esa vía.

Se anticipó que también se estudiará la construcción de una dársena de giro en Ruta 36 y 475, pero desde Vialidad se mencionó que el pedido también deberá ser formulado por la Municipalidad de La Plata.

“Son obras que se pueden hacer y para concretarlas se hablará con la Municipalidad”, agregó Bardón.

Obras en el Centenario

Desde Vialidad se informó que en el Camino Centenario las obras se realizarán en zonas transitadas diariamente por un importante volumen de tránsito formado tanto por vehículos livianos como pesados. El objetivo es mejorar la transitabilidad y para optimizar la seguridad vial se proyecta la repavimentación y/o reacondicionamiento total de la capa de rodamiento y el mejoramiento de la señalización.

Desde la calle 51 de Villa Elisa hasta la entrada al centro comercial Carrefour, aproximadamente 10.400m, se realizarán las siguientes tareas: trabajos de repavimentación; realización de los cordones; señalización horizontal y vertical; colocación de barandas de seguridad.

En la zona del distribuidor Pedro Benoit, desde la entrada al centro comercial Carrefour hasta la bajada del distribuidor, aproximadamente 800m, se realizarán trabajos de rehabilitación de calzada.

Mientras que en el Acceso a Autopista La Plata – Buenos Aires, en la localidad de Villa Elisa se harán trabajos de frezado en la calzada; tarea de bacheo en zonas comprometidas y carpeta de concreto asfáltico con armado de banquinas. El monto de inversión es de más de 146 millones de pesos.