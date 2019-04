"Las medidas económicas son positivas y serán valoradas", afirman desde el Gobierno

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo hoy que "son positivas" las medidas económicas y sociales anunciadas por el Gobierno esta semana, y que serán "valoradas junto al tema de la seguridad, que también tendrá un gran papel" en las próximas elecciones del 27 de octubre. La ministra añadió que el tema inflacionario está vinculado con los esfuerzos de las autoridades por "terminar con mecanismos mafiosos en la Argentina para que se pueda construir una democracia y una economía sana".

"Las medidas son positivas y creo que ayudarán a aliviar el bolsillo de la gente, y a que estemos menos jodidos con la inflación", dijo con ironía en diálogo con radio Mitre tras ser consultada por las expresiones que brindó esta semana cuando sostuvo que "sabemos que estamos jodidos con la inflación". La funcionaria agregó que "tenemos la necesidad de hacer entender a los actores que mueven la economía que era necesario no seguir con esta carrera negativa" inflacionaria.

Y apuntó que, "en el corto plazo", el Gobierno no va a "permitir la suba de precios fuera de toda lógica"; y que "en el largo plazo" seguirá luchando "contra las mafias" para generar "un cambio en el país". Sobre este punto, señaló que "hay un sector que quiere trabajar y otro que no, hay una matriz de mafia que se queda con un parte de la riqueza cada vez más grande de la Argentina, y son los que han querido sacar al Gobierno y perpetuarse en el poder".

Cuando le preguntaron si hablaba del paro del 30 de abril -convocado por el sindicalismo moyanista-, respondió: "Los paros son mecanismos que no sirven para ayudar al país, van en contra de la gente, del trabajador y generan situaciones de mayor crisis". "Parece que trabajan para otro país y no para la Argentina, porque el que trabaja para la Argentina quiere que el país siga siempre en movimiento, y no que se frene", indicó Bullrich. Agregó que "los (Hugo y Pablo) Moyano son los típicos señores que creen que la Argentina es de ellos, cada vez que un camión salía se fijaban si lo hacía o no (en los paros), y recibimos muchas denuncias de gente que vive bajo amenaza de diferentes mafias", apuntó.

La ministra también dijo que "esta gente quiere que nos vayamos del poder; ahora estamos cerca de las elecciones, pero en su momento estuvieron en el "club del helicóptero" y no pudieron lograrlo". "Estamos logrando salir de esta histórica fatalidad, y ese cambio en sí mismo es tan fuerte que generará una gran visión positiva sobre la Argentina", consideró.

En la misma línea, remarcó que "no perdió fuerza en materia electoral el tema seguridad por la lucha contra el narcotráfico, y la baja de homicidios". Bullrich dijo que "la gente se siente más tranquila, y si bien es importante la economía, también influye cuando siente que la vida está, quizá, un poquito más protegida. Ve que somos firmes, que no nos dejamos comprar ni amedrentar, la gente se siente más cuidada".

Para la ministra, "la posibilidad de que la Argentina vuelva al lugar donde está Venezuela sería trágico, así que nuestra obligación no es ser comentaristas (electorales) sino hacedores, y trabajar para ganar", indicó en referencia a los comicios generales. El Gobierno anunció el miércoles pasado un paquete de medidas, entre las que se destacan el acuerdo de precios de 64 productos esenciales desde el próximo lunes, el congelamiento de tarifas de servicios públicos hasta fin de año y créditos para beneficiarios de Anses, entre otras disposiciones.