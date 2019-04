El Merval cerró con una caída del 3,9% y el riesgo país alcanzó una marca de 846 puntos

La Bolsa porteña cayó hoy 3,90% y el riesgo país cerró en 846 puntos básicos, en un mercado que se equilibró con las pérdidas registradas en los ADRs argentinos en Nueva York los días que el mercado doméstico no operó por los feriados de Pascua.

En tanto, en el mercado de cambios el dólar subió 1,66% hasta $43,694, debido, según los especialistas, a un dominio de la demanda tras los días de inactividad de la plaza,

Durante la jornada el riesgo país, que cerró en 846 puntos básicos, llegó a tocar los 858 que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne adjudicó a la incertidumbre política y la relacionó particularmente con la falta de definiciones por parte de la oposición respecto a la economía.

"El tema riesgo país tiene que ver con la incertidumbre política. Nosotros seguimos con las reformas, trabajando para el superávit fiscal del año que viene, con un Banco Central que ha dejado de financiar al Tesoro. Sin embargo, no tenemos un pronunciamiento de la oposición en el sentido si concuerda que este es el camino", reflexionó Dujovne tras la rueda de prensa en la que presentó las cuentas públicas de marzo y, por ende, el resultado del primer trimestre del año.

En el mercado bursátil las acciones acusaron las pérdidas que registraron los papeles argentinos en Wall Street durante los feriados de Pascua de la semana pasada. En el panel, las dos únicas ganancias fueron las de Transportadora de Gas del Norte (TGNO4 +1,77%) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2 +0,76%), que se comportaron atípicamente por el pago de dividendos.

En el sentido opuesto, las pérdidas fueron lideradas por Grupo Supervielle (SUPV -6,84%), Banco Francés (FRAN -6,63%), Grupo Financiero Galicia (GGAL -6,02%) y Banco Macro (BMA -5,98%).

Por el lado de la renta fija, los bonos en dólares cerraron con mayoría de bajas y caídas acentuadas en la parte media de la curva. "Mientras tanto, los bonos en pesos -tanto los indexados por CER como los Badlar- finalizaron con mayoría de caídas que oscilaron entre 0,5-3,6%", señaló el informe de Portfolio Personal Inversiones.

Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil, advirtió que "los inversores continúan desprendiéndose de acciones y bonos, debido a lo mal que cayó entre la comunidad las medidas que lanzó el Gobierno para bajar la inflación".

Por su parte, el dólar minorista avanzó hoy un 1,66% y cerró a $43,694 promedio, mientras que en el segmento mayorista la divisa trepó un 1,38%% y finalizó a $42,48.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una suba de tasas de Leliq de 75 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 67,872% para un total adjudicado de $197.831 millones.

Mauro Mazza, analista de research de Bull Market Brokers, resaltó que el mercado de cambio también acusó "coletazos del jueves negro" de la semana pasada.

"El dato positivo es que el fondo que dolarizaba pagos de renta de bonos en pesos habría terminado de hacerlo. De ahora en más ya no queda demanda financiera fuerte" dijo y agregó que "la suba de la tasa está ayudando a los que dudan, por eso mayo comienza a perfilarse como un mes entero para el carry", explicó Mazza.

Para Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, "la raíz del problema viene desde las encuestas donde el riesgo Cristina cada vez es más fuerte y se traduce inmediatamente en un aumento del riesgo país. Esto hace que la presión alcista del dólar quede en evidencia", finalizó.

LA BOLSA PAULISTA CERRÓ CON UN ALZA MARGINAL DE 0,01%

El índice Bovespa, principal indicador de la Bolsa de San Pablo, concluyó hoy con una suba marginal de 0,01% al situarse en 94.588 puntos. En el mercado de divisas, el dólar se apreció 0,05% frente al real y cerró en 3,932 reales para la compra y 3,934 reales para la venta, según EFE.

LA TASA DE INTERÉS DE LAS LELIQ SUBIÓ 75 PUNTOS BÁSICOS Y CERRÓ EN 67,872%

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una suba de tasas de Leliq de 75 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 67,872% para un total adjudicado de $197.831 millones.

A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $8.153 millones. Desde el 8 de marzo la entidad monetaria realiza dos subastas diarias, y en la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 67,894%, con un monto adjudicado de $163.069 millones.

En la segunda subasta de Letras de Liquidez a siete días de plazo realizada en la jornada por el BCRA, el monto adjudicado fue de $34.761 millones a una tasa promedio de corte de 67,770%, siendo la tasa máxima adjudicada de 68% y la mínima adjudicada 66,752%.

LAS RESERVAS DEL BCRA FINALIZARON EN US$ 72.798 MILLONES

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron hoy en US$ 72.798 millones. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de US$ 96 millones. En el mercado de cambios, el BCRA realizó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas de venta contado (T=0) de dólares estadounidenses.

El monto adjudicado fue de US$ 30 millones en cada una de las subastas. En la primera de ellas, el precio promedio de corte se ubicó en $42,6473, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 42,6250, mientras que en la segunda subasta el precio promedio de corte se ubicó en $ 42,5645 siendo el mínimo precio adjudicado de $42,5510.

Se atendieron pagos por los servicios financieros del BIRAD 2019/21/26/46 por US$ 3.339,2 millones y por la cancelación de intereses de los títulos públicos Bonar 2025/2037 a residentes del exterior por US$ 237 millones. Por último, se efectuó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones, según informó la entidad en el Resumen de Variables Financieras.