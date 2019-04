Deportaron de Colombia a Di Zeo y a otros barras de Boca

Habían viajado para el partido del Xeneize ante Deportes Tolima

Este martes por la noche, el jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, y otros cinco integrantes de la barra, fueron deportados de Colombia. El grupo había viajado para presenciar el partido del Xeneize frente a Deportes Tolima, por la Copa Libertadores.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue quien lo anunció a través de su cuenta de Twitter. "No tenemos fronteras contra los violentos; ellos no entran a los países que comparten nuestros valores contra la violencia en el fútbol. Hoy -por el martes- Di Zeo y otros 5 barras brava de Boca no entraron a Colombia", indicó.

No tenemos fronteras contra los violentos; ellos no entran a los países que comparten nuestros valores contra la violencia en el fútbol. Hoy Di Zeo y otros 5 barras brava de Boca no entraron a Colombia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 24 de abril de 2019

Cabe recordar que a principios de abril, el Ministerio de Seguridad determinó la prohibición de ir a la cancha hasta 2023 para Di Zeo, Mauro Martín y otros 126 integrantes de la barra.