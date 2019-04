Hurtado, sobre su posible partida: "Ahora me concentro en Gimnasia"

Jan Hurtado, el delantero albiazul que marcó el gol en el empate 1 a 1 contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, será titular el próximo sábado contra Colón en el Bosque en reemplazado del uruguayo Silva.

El punta se mostró contento por la posibilidad y por haber anotado por primera vez en la Superliga.

"Gracias a Dios se me dio el gol en Superliga, lo venia buscando, es importante y que sirva para lo grupal, para el equipo", remarcó el venezolano tras la práctica de hoy.

Respecto a su momento actual, contó que está "un poco más descansado después de la Selección" y que esta posibilidad "es un aliento para seguir luchando el puesto como titular".

En cuanto a sus posición en el campo, confió que "me siento bien de 9, me gusta, me siento bien acompañado por los extremos. Me gusta llegar al primer palo, atacarlo, me lo han recalcado pedro y el indio, arrastro la marca o puedo llegar al gol. Siempre me lo han marcado, hay más opción de llegar al gol".

El delantero tiene chances de emigrar al fútbol europeo en el mercado que se avecina, pero remarcó que "ahora me concentro en Gimnasia, en esforzarme al máximo, en superarme, no hay nada concreto todavía y por eso me enfoco en los partidos y para eso entreno".

En otro orden, sobre su estadía en el fútbol argentino, destacó que lo hizo crecer como jugador: "Me sirvió mucho, en lo personal, en lo anímico en todo, es otra manera de ver el fútbol, del roce que hay, todo diferente a Venezuela".

También abordó el tema Selección Vinotinto y admitió que "está la ilusión de ir a la Copa América pero si no se dá no importa, hay que seguir trabajando porque soy muy joven y podré aportar en las copas que vienen".

Y agregó que encontró "grandes personas, me adoptaron muy bien todos los referentes, y me sentí cómodo, pude entrenar bien y cuando entré me sentí bien".

Por último, confesó que llegar al Mundial "es la mayor ilusión, nos enfocamos en eso, hay que jugadores que hacen buen papel en el exterior y estamos felices por eso".