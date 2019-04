Desde el Gobierno minimizaron el paro y hablaron de "una gran movilización"

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que "no hay clima de querer hacer una medida de fuerza"

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que hoy "no hay un clima de paro" sino ante "una gran movilización" en la protesta convocada por el frente sindical liderado por el camionero Hugo Moyano, las dos CTA y el sindicalismo "combativo".

"Una parte" de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) "no está acatando" la huelga y empresas de transporte público "sufrieron anoche alguna agresión con piedras y rifle de aire comprimido", señaló en referencia a unidades de la Línea 15.

"No hay un clima de paro, más que un paro estamos ante una gran movilización", describió en declaraciones a la prensa.

"Cuando pasan estas cosas es que no hay una sensación de paro, no hay un clima de paro, de querer hacer alguna medida, porque el trabajador sabe que estamos en una situación difícil y quiere cuidar su trabajo", puntualizó el ministro. "Además, (el trabajador) no quiere perder el presentismo", agregó.

Dijo que "hasta ahora hubo algunos problemas, como siempre que se producen estas cuestiones, pero por ahora fue menor".

Sica comentó que "hay comercios que, quizás por temor a alguna agresión, abrirán más tarde" con lo que consideró que la huelga tiene "un bajo acatamiento".

La huelga, de 24 horas de duración, afecta parcialmente al transporte público, debido a la adhesión de los "metrodelegados" del subte de Buenos Aires y de algunas líneas de colectivos, pero paralizó los servicios de las aerolíneas, que el domingo habían anunciado la cancelación de sus vuelos.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró esta mañana la decisión del Gobierno de "garantizar que todos puedan llegar a sus trabajos" pese al paro actividades convocado por el sindicalismo moyanista y otras centrales gremiales, que afecta parcialmente el transporte público de pasajeros e intenta impedir la libre circulación de las personas con cortes en distintos accesos.

"Estamos en el Comando Unificado para garantizar que todos puedan llegar a sus trabajos. Las Fuerzas de Seguridad con un intenso despliegue. ¡El país se levanta trabajando!", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

En el posteo se la puede ver en una foto, rodeada de integrantes de distintas fuerzas de seguridad, con computadoras y handies. Ayer, Bullrich denunció la quema de colectivos y advirtió que el Gobierno no permitiría cortes de calle y ruta durante el paro.