Dos detenidos por la filtración de las fotos de Emiliano Sala

La policía inglesa arrestó en las últimas horas a dos personas por las filtraciones de las fotos del cuerpo de Emiliano Sala, muerto en un trágico accidente aéreo ocurrido meses atrás.

Cuando sólo había pasado 24 horas después del conocimiento de las imágenes del cuerpo del ex futbolista argentino fueron arrestados una mujer de 48 años y un hombre de 62.

"No hay evidencia que sugiera un allanamiento en el depósito de cadáveres, y no hay evidencia que sugiera que cualquier miembro del personal del depósito de cadáveres, o incluso cualquier otro empleado del consejo, esté involucrado en algún delito", declaró un vocero policial que además pidió que dejen de compartir las fotografías en as redes sociales por respeto al ex futbolista y su familia.

Si bien no se revelaron las identidades de los arrestados, sí se informó que la mujer fue detenida bajo sospecha de haber accedido sin autorización a una computadora con el material y comunicación maliciosa. El otro apresado es objeto de investigación.