Para Peña no hay un Plan “B” para octubre y defendió alianza con la UCR

Peña dijo que el Gobierno no va a aplicar un control de precios/twitter

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó ayer la postulaciones para las reelecciones de Mauricio Macri, para presidente, y de María Eugenia Vidal, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, aclaró que no hay plan “B” de cara a las elecciones de octubre y reafirmó la alianza con el radicalismo y la Coalición Cívica, al remarcar que son “un solo equipo”.

“Tanto Mauricio, como María Eugenia y Horacio (Rodríguez Larreta)” han expresado que quieren seguir trabajando en la posibilidad de conformar un equipo. Son tres personas con tanta confianza, y unidad de criterio y de valores”, dijo Peña, al descartar la posibilidad de que la mandataria bonaerense se presente como candidata presidencial.

Además rechazó la idea de instaurar un control de precios, aunque admitió que la inflación es alta. “El Control de precios es una herramienta fracasada en la historia, en ningún lugar del mundo se usa”. Habló sí de “controlar que no haya abusos” , aseguró.

También negó supuestos enojos de Vidal con el gobierno nacional por las supuestas maniobras de espionaje en su contra desde la Agencia Federal de Investigaciones (AFI): “Se está trabajando en sintonía permanente y no hay temas de enojos, sino una pelea contra la mafia y la corrupción”, señaló Peña.

Por otra parte, al referirse a la relación con la Unión Cívica Radical (UCR) , señaló que “la gran mayoría del radicalismo sigue creyendo y confiando en Cambiemos como proyecto más allá de la coyuntura”, sostuvo que “somos un solo equipo” junto a la UCR y a la Coalición Cívica, y afirmó que “nunca hubo un planteo por cargos” de cara a las elecciones de octubre.

“La decisión de la candidatura a vicepresidente le corresponde al Presidente, que la tomará más cerca del momento adecuado, que es el cierre de listas (el 22 de junio próximo). Hoy el foco está puesto en otro lugar. Cualquier hombre o mujer de Cambiemos está en posibilidad de ser candidato a vicepresidente”, dijo Peña en diálogo con radio Mitre, al ser consultado sobre la posibilidad de que la UCR ocupe un lugar en el binomio presidencial.

De cualquier modo, Peña destacó la figura de la actual vicepresidenta, Gabriela Michetti, y dijo que es “extraordinaria” en ese rol.

Peña dijo también que “la gran mayoría del radicalismo sigue creyendo y confiando en Cambiemos como proyecto más allá de la coyuntura, como un proyecto que vino a quedarse”, y ratificó que la UCR “es parte del Gobierno”.

“Nunca hubo un planteo por cargos ni con el radicalismo ni con la Coalición Cívica. El foco está puesto en cómo fortalecer nuestra coalición y nuestra propuesta de gobierno para los cuatro años próximos”, indicó el funcionario y evaluó: “Estamos convencidos de que somos un solo equipo”.

Sobre una eventual postulación de Cristina Fernández de Kirchner, Peña dijo que “de ninguna manera es cierto que dependemos” de la ex presidenta, o que “podamos involucrarnos o tener una expectativa sobre el avance o no de sus procesos judiciales”, y consideró que una presentación electoral de la senadora “es secundaria, no es relevante con quien es la competencia, sino con qué ideas estamos debatiendo”.

“Nosotros representamos el futuro, el cambio y la transformación. Otros representarán una vuelta al pasado; como se llamen esos candidatos, no lo sabemos, son temas de la oposición”

En tanto, sobre una posible candidatura del economista Roberto Lavagna, dijo que “no sabemos qué quiere representar”, y advirtió sobre “los acuerdos conservadores para preservar privilegios”.

El conductor Marcelo Tinelli y sus aspiraciones políticas también fueron parte de la charla: “Cómo se inserta en la política Tinelli, es problema de él. Los argentinos juzgarán si hace un aporte constructivo”.