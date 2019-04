Protesta en el Registro Provincial de la Propiedad

Empleados de la dependencia de 44 entre 4 y 5 exigieron medidas de seguridad

Trabajadores del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron hoy en el hall de la dependencia, en 44 entre 4 y 5, en reclamo de una serie de medidas de seguridad, cuyos planteos fueron elevados a sus autoridades.

"Estamos pidiendo medidas contra incendio. Todavía no se hizo ni un simulacro y al parecer acá todavía no sabemos sin contamos con salidas de emergencia. Mucho menos tenemos un plan de evacuación", subrayaron. Asimismo, pidieron información acerca del funcionamiento del sistema biométrico. "Lo han instalado y todavía no sabemos como funciona esta nueva modalidad", expresaron.

La protesta se desarrolló durante el mediodía y luego los trabajadores retornaron a sus tareas habituales.