Santiago del Moro: el camaleón de la televisión

Tras empezar con la música, seguir con los chismes y consagrarse en la política, el joven conductor probará suerte en el entretenimiento con “¿Quién quiere ser millonario”, el ciclo con el que hoy debuta en Telefé

Después de muchos años dedicados a la música, otros a los chismes y otros tantos más a la política, Santiago del Moro cambió de aires, puso el gancho para Telefé, y, desde hoy, estará al frente de un nuevo ciclo de entretenimientos, “¿Quién quiere ser millonario?”.

Desde esta noche a las 21.15, y de lunes a viernes, el joven conductor encabezará un clásico formato de preguntas y respuestas que promete regalar a los participantes hasta 2 millones de pesos en premios.

El programa tuvo ya su paso por El Trece en 2001, en aquella oportunidad bajo el comando de Julián Weich.

Originado en Inglaterra en 1998, “¿Quién quiere ser millonario?” es uno de los concursos televisivos más populares del mundo, con adaptaciones en numerosos países y hasta una película cuya trama gira alrededor de una versión india del programa -la ganadora del Oscar a mejor película “Slumdog Millionaire” (2008), de Danny Boyle-.

En la versión argentina que presentará Telefé desde esta noche, el programa enfrentará a los concursantes ante 15 preguntas de dificultad ascendente, que al ir respondiendo correctamente los acercará a premios en efectivo también cada vez más importantes.

Con la ayuda de cuatro comodines, el participante que conteste las 15 preguntas de cultura general obtendrá 2 millones de pesos.

Con este programa, Del Moro reaparecerá en la pantalla chica luego de que en diciembre último abandonara la conducción de “Intratables”, que condujo desde 2013 por la pantalla de América; una faceta que lo consagró como uno de los anfitriones más relevantes de la TV -labor por la que obtuvo premios Martín Fierro, Tato y Konex-, pero el que necesitaba dejar atrás.

“Fue una salida consensuada, hablada con tiempo y con tranquilidad. Las autoridades del canal entendieron que yo quería hacer otra cosa. No es que me fui porque tenía ya abrochado otro trabajo. Me fui porque quería un cambio. Obviamente que en los últimos años tuve propuestas, ofrecimientos, pero no era el momento. Y después de 10 años en América sentí que sí. Y me fui de la mejor manera”, contó, en una reciente entrevista, sobre cómo planteó en América que necesitaba pasar la hoja.

Contó, el conductor, que comienza su rutina a las cinco de la mañana para abrir, a las 6, su clásico programa en La 100 (“El club del Moro”), que le pasó “una cosa increíble” en su primera reunión de negociación con Telefé. “Cuando me reuní con Darío Turovelzky, me preguntó qué tenía ganas de hacer y le dije que me gustaba mucho un formato de entretenimiento, que era ‘¿Quién quiere ser millonario?’ Me escuchó, abrió el cajón, sacó una carpeta y me dijo: “Estaba entre las cosas que pensaba ofrecerte”. Y de hecho tenía mis iniciales: SDM”.

Sobre el envío, dijo que hay algo más allá del mero concurso que siempre le interesó. “Me interesa lo que hay detrás de cada participante, sus historias, para qué quieren la guita, qué harían con eso, qué resolverían, si la casa, si el cuarto para un nuevo hijo, si el auto, si saldar una deuda. Y cada cantidad de dinero tiene un valor distinto, porque capaz 30 mil pueden no parecerme una fortuna, ponele, pero para el otro representa un alivio tremendo y una solución para muchas cosas”, contó.

Mucho se habló semanas atrás sobre la posibilidad de que en su regreso y debut a Telefé, Santiago del Moro compita mano a mano con “Intratables”. Él le bajó el tono. “Nosotros vamos a ir de 21.15 a 22. Y ellos arrancan 21.30. Será un rato, nomás”, manifestó el conductor, y dijo que para con el programa sólo tiene “gratitud”.

Según confesó, “a veces espío un poco, pero no lo sigo. Cuando termino algo, suelto. A veces me preguntan quién creés que debería ser el conductor y la verdad es que no lo sé. No es mi tema. Fue un programa clave para mí, pero ya está, no está en mis manos esa decisión, ni quiero comparar a un conductor con otro”.

Por eso, según contó, tampoco quiso ver la versión que en su momento hizo Julián Weich de este programa. “No hay peor cosa que imitar estilos. Quiero ser yo, con mi impronta, con mi ritmo. Yo soy de tirarme a las cosas nuevas sin red”, manifestó.

Y en el mismo sentido agregó: “Si me animo a dar el paso es porque confío. Me adapto fácil a los cambios. Empecé en este medio con la música, luego pasé al entretenimiento, más tarde me probé en el chimento, después nos metimos de fondo en el mundo político con ‘Intratables’ y ahora vuelvo al entretenimiento”. Todo un camaleón de la tevé.