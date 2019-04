Niños vegetarianos: la polémica decisión que tomó la China Suárez con su beba

La actriz contó que su hija de un año es vegetariana y fue duramente criticada. En qué medida los nutricionistas avalan esta dieta en la niñez

| Publicado en Edición Impresa

Por: NICOLÁS MALDONADO





nmaldonado@eldia.com

A la par de una mayor conciencia del sufrimiento que implican para los animales nuestras elecciones a la hora de comer, cada vez más personas deciden eliminar por completo la carne en su alimentación. Es el caso de la China Suárez, quien el domingo pasado contó que hace ya seis años que es vegetariana y que su hija Magnolia, de un año, también lo es. Más allá de desatar un aluvión de críticas contra ella, su confesión instaló entre algunos la inquietud de en qué medida esa elección alimentaria resulta aconsejable para un bebé.

“Cuando estaba filmando `Abzurdah` (donde interpretaba a una joven con trastornos alimentarios) tuve que hacer una dieta muy proteica de carne y pollo. Después de eso no pude volver a comer carne nunca más. Tenía como el sentimiento encontrado porque amo a los animales y comiéndome un churrasco... Consumo proteína vegetal, muchos frutos secos, legumbres. Magnolia también es vegetariana”, contó la actriz en el programa de Mirtha Legrand.

Aunque tuvo una repercusión especial su caso no sería ciertamente una rareza. Se trata de “una elección que se está viendo cada vez más entre algunas familias”, reconoció ayer la doctora Adriana Fernández, jefa del Servicio de Nutrición y Dietoterapia del Hospital de Niños, quien al analizar el fenómeno remarcó la diferencia entre una dieta vegetariana y una vegana, dado que el impacto sobre el desarrollo de los chicos no es igual.

“Mientras que la alimentación vegetariana, que en general incluye huevos y lácteos, podría ser apta para los niños pequeños con la debida supervisión de un pediatra o de un nutricionista, en el caso de las dietas veganas, que excluyen todos los productos de origen animal, es necesario alertar a los papás porque pueden comprometer su salud”, explicó la jefa del Servicio de Nutrición.

En principio “hay que tener cuidado de que los chicos no caigan en una deficiencia de hierro o de zinc, dos nutrientes muy importantes que se encuentran principalmente en las carnes, lo que requiere un control estricto”, recomienda la doctora Fernández al señalar que “ya de por sí la anemia ferropénica tiene una alta incidencia en nuestra población”.

Como advierte la médica, el riesgo de que los chicos presenten alguna deficiencia nutricional resulta mucho más alto en el caso de una dieta vegana, dado que excluye todo producto de origen animal.

“En la dieta de un niño pequeño que no come carne, los lácteos y los huevos son muy difíciles de reemplazar. Si los privan de ellos los chicos reciben muy poca cantidad de vitamina B12 y eso puede traerles complicaciones a largo plazo, sobre todo a nivel neurológico”, asegura la especialistas en Nutrición Pediátrica, quien recomienda en estos casos extremar las precauciones y no prescindir nunca de la supervisión de un profesional.

Lo mismo enfatiza la licenciada Jimena Jamardo. “Aun cuando los papás tengan una gran experiencia en dietas vegetarianas o veganas -afirma- es conveniente que recurran siempre a un profesional si deciden que sus hijos adopten también esa alimentación.