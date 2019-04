“Game of Thrones”: las teorías de los fans que inundan las redes

El domingo será el principio del fin para la rompedora serie fantástica cuando HBO libere el primer capítulo de la última entrega. Mientras tanto, los seguidores siguen comiéndose las uñas y alimentan hipotéticos desenlaces

Las recientes declaraciones de George R.R. Martin sobre el final de la serie emblema de HBO “Game of Thrones”, en relación a un desenlace que diferirá del que se puede leer en los libros, no hicieron más que aumentar la capacidad inventiva de los fans del show épico y fantástico que, mientras esperan que la señal de cable libere el domingo el primer capítulo de la última temporada, siguen volcándose a las redes para hilvanar mil y una teorías sobre lo que acontecerá en el final.

A cinco días del principio del fin, -se emitirá el domingo a las 22 por HBO- repasamos algunas de las hipótesis que más se comparten y comentan en los foros virtuales, desde las más descabelladas hasta las más terrenales, y que demuestran la enorme pasión que genera esta rompedora producción televisiva.

Jaime Lannister es el Príncipe que fue Prometido

Ni Jon Snow ni Daenerys Targaryen: Jaime Lannister es el verdadero Príncipe que fue Prometido, quien salvará a la humanidad de la noche larga y traerá de nuevo el amanecer: a lo largo de la serie, Jaime ha pasado de ser una asquerosa vergüenza, a convertirse en un héroe. Esto suena mucho más a lo que haría George RR Martin. Si esto pasara, sería, de algún modo, desperdiciar a los personajes de Jon y Dany. Lo más lógico sería que Jaime tenga un papel importante en la Gran Guerra, pero no tan importante. Más allá de todo, Jaime, según esta teoría analizada en Reddit, es el único que puede realmente “romper la rueda”, ya que no sólo no tiene apellido para reclamar el trono, sino que no tiene posibilidad de hacerlo, por su investidura. Acaso Jaime podría llevar a Westeros a una transformación profunda, como la que él mismo ha pasado.

Hodor vuelve

Según los usuarios de bustle.com, Hodor fue reanimado por el Night King y ahora es parte del Ejército de la Muerte porque, como sabemos, en “Game of Thrones” nada está muerto hasta que lo vemos muerto, pero muerto en serio. Después de sostener la puerta, bien pudo haber sido reanimado por los White Walkers. ¿Quién no querría un arma como él?

Littlefinger no murió

Dicen en Reddit, que esa escena en la que Arya le corta el cuello a Petyr Baelish no fue verdad. Littlefinger le pagó a una faceless girl para hacerse pasar por él. Así, el maestro de la intriga podrá esconderse cómodamente y, desde allí, planear su regreso y su venganza. Si Littlefinger sigue vivo, lo único que puede esperarse es caos. Y ya sabemos qué es el caos para él.

Jon se casa con Cersei

Esta teoría, analizada en www.ibtimes.co.in, se desprende de la anterior. Si Jon efectivamente mata a Daenerys para forjar una espada capaz de traer un nuevo amanecer, un paso lógico, políticamente hablando, sería casarse con Cersei para establecer una alianza. Sería un final francamente triste.

El extraño destino de Bran Stark

Bran Stark es el Three-Eyed Raven, eso ya lo sabemos todos. Sin embargo, hay quienes ponderan que, en el futuro Bran es también otros dos personajes: Bran el Constructor y nada menos que el Night King. Si esto fuera así, el mismo trono se volvería irrelevante: la verdadera historia sería la de un niño de la casa Stark que lucha por no volverse el malvado ser que lo destruirá todo.

Jon mata a Daenerys

Dicen en Wiki of Thrones que, de acuerdo con las profecías, el héroe Azor Ahai debe matar a su amada, Nissa Nissa, para forjar la espada capaz de traer de nuevo el amanecer. Si Jon es Azor Ahai, deberá matar a Daenerys para obtener la victoria sobre el Ejército de los Muertos. Esto podría cambiar el resultado del juego de tronos porque Daenerys es quien ha guiado toda su historia en la obtención del trono; a Jon ese poder le da igual. Hay quienes llevan esta teoría más lejos: al morir, Daenerys podría volverse una White Walker; casándose con Jon, y reinando juntos, podrían establecer la paz en todo el continente de manera pacífica. Este sería el final agridulce que tanto ha prometido George RR Martin, pero también dependería de que los White Walkers demuestren en algún punto de la serie que son algo más que sólo salvajes buscando la destrucción de la humanidad.

Sansa en el trono

Contra todos los pronósticos, Sansa Stark termina sentada en el Trono de Hierro. En Facebook, muchos seguidores de la serie han trazado paralelismos en la historia de la joven Stark y la reina Isabel I, por lo que piensan que no es descabellado verla como la que lleve la paz a Westeros.

Tyrion y el hijo de Cersei

Para que Cersei accediera a apoyar a Jon y Daenerys contra los White Walkers, Tyrion hizo un trato inusual: le ofreció a su hermana que el hijo del cual está embarazada será el rey de Westeros después de la Khaleesi. ¿Por qué? Porque, igual que todos, Tyrion asume que Daenerys es estéril, y que eventualmente tendrá que tener un sucesor. ¿Qué mejor manera de sellar un pacto para librar la batalla más importante de todas, que resolviéndoles la vida a todos? Los fans se aferran a una extraña cara que Tyrion pone cuando escucha a Dany y Jon teniendo sexo en el último episodio de la temporada 7, y que podría implicar algo más. De confirmarse esta teoría, sería un giro de tuerca demasiado forzado, pero en “Game of Thrones” todo puede pasar. Y si sucede podría haber más caos.

Tyrion Targaryen

En el foro de This is Insider se alimenta la teoría de que Tyrion, el Lannister favorito de todos, no es un Lannister, sino un Targaryen. Se apoyan muchos en la obsesión que el personaje tiene por los dragones desde chico, y él, además de Daenerys y Jon, es el único que pudo tocar a uno. Se dice que el Rey Loco tenía una obsesión con Joanna Lannister, la madre de Tyrion. Según la teoría, el rey violó a Joanna. Eso explicaría también el odio de Tywin por Tyrion. Hay una coincidencia entre Jon, Daenerys y Tyrion que pareciera la confirmación de esta teoría: las madres de los tres murieron al darlos a luz. De todos modos, aunque se probara que Tyrion es un Targaryen, eso no lo haría candidato para el trono. Sólo sería una manera de hacer que tres de los héroes más importantes de la saga fueran familiares.