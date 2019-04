Fortnite: ¿vas a jugar al primer mundial? ¡Hay U$S 30 millones en premios!

Te contamos todos los detalles para que puedas ser uno de los grandes ganadores del videojuego que causó una revolución

Se viene el primer Mundial de Fortnite pero... ¿estás preparado? Este evento del juego que revolucionó al mundo comenzará con diez eventos clasificatorios y será abiertos al público. Esta etapa se disputará cada semana entre el próximo viernes 13 de abril y el 16 de junio.

El ganador de cada una de las competencias recibirá U$S 1 millón en premios, hasta que llegue el 26 y 28 de julio, donde los gamers buscarán ser los grandes campeones en una contienda que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York. Lo cierto es que en total, Fortnite pone en juego nada menos que U$S 30 millones, la mayor suma en la historia de los deportes electrónicos.

¿Cuáles son los requisitos para participar de este gran mundial?. A continuación te los detallamos:

- Los jugadores del primer mundial de Fortnite deben tener entre 13 y 17 años o más, según la disposición de cada país de residencia. Al respecto, la empresa Epic Games anunció que "dependiendo de la edad que se requiera en el país de residencia del jugador, deben contar con el permiso de un progenitor o tutor".

- Sólo podrán participar del torneo siempre y cuando tengan un buen historial y carezcan de infracciones. "Los jugadores también deben estar libres de sanciones por haber violado las reglas oficiales de Epic Games con anterioridad o por haber cumplido estas penas en su totalidad", sostienen en la misiva.

- Así se juega: los jugadores competirán en las primeras clasificatorias del primer Mundial de Fortnite de forma solitaria. En la segunda semana, los torneos serán en dúos pero la cantidad de participantes irá variando en las semanas siguientes, ya que algunos clasificarán para la Copa y otros no. Esto dependerá del desempeño de los jugadores de la región a la que pertenecen.

- Los 100 mejores competidores en solitario y los 50 mejores equipos en dúos se disputarán el premio final, que será de U$S 3 millones para el ganador general y un mínimo de U$S 50 mil para cada uno de los competidores que alcanzaron la final.

Los fanáticos de este juego están ansiosos por participar. No ven la hora de empezar a apretar los botones en busca del prestigio que genera quedarse con una partida. Y en este caso viene con yapa ya que el primer Mundial de Fortnite reparte una fortuna en premios. ¿Te vas a quedar afuera?

Para aquellos que no saben de qué se trata, este videojuego tiene 250 millones de jugadores en el mundo y por eso es furor y muchos padres luchan contra sus hijos para ponerles límites ya que genera adicción. Epic Games es la empresa que lo administra y en 2018 tuvo ganancias por U$S 3 millones. Otros números que impresionan es el hecho de que el 68,8% de sus usuarios gastó un promedio de U$S 84,67 por compras.