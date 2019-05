Con algunas demoras, en Córdoba ya eligen gobernador

El actual mandatario , Juan Schiaretti, busca la reelección. Mario Negri y Ramón Mestre son los otros candidatos fuertes para ocupar el Ejecutivo provincial

Las elecciones en Córdoba para renovar autoridades en la provincia y 243 municipios, incluida la capital, comenzaron esta mañana con algunas demoras en la apertura de mesas.

Las demoras, según precisaron desde la Junta Electoral, se debieron a cuestiones operativas que una hora después de la apertura, a las 9, estaban subsanadas, con el 98 por ciento de las 8.649 mesas habilitadas en las 1.163 escuelas ya funcionando.

Los comicios se desarrollan en un marco de buenas condiciones meteorológicas.

En tanto, desde la policía de la provincia mediterránea destacaron que hasta el momento no tuvieron que realizar ningún procedimiento sobre incumplimiento de la veda electoral.

Son doce las fórmulas de gobierno que participan, entre ellas las del oficialismo Hacemos por Córdoba que promueve la reelección de Juan Schiaretti; Córdoba Cambia que impulsa al diputado nacional de Cambiemos Mario Negri; y la UCR que lleva en la lista al actual intendente de capital, Ramón Mestre.

Schiaretti: "No tiene nada que ver con una elección nacional"

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, señaló esta mañana al emitir su voto en las elecciones provinciales en las que buscará la reelección que es "apresurado hacer una lectura nacional" tras los comicios cordobeses.

"Esto es una elección donde se eligen intendente y gobernador de Córdoba, no tiene nada que ver con una elección nacional", señaló el máximo referente de Hacemos por Córdoba al sufragar en el Instituto Villada, y agregó: "Me han llamado muchos dirigentes deseando éxito, pero no es el momento ahora de nombrarlos".

Schiaretti va por la reelección y, de ganar, iniciaría su tercer mandato al frente de la provincia.

El mandatario provincial habló hoy por primera vez con los medios, tras una campaña en la que no había brindado declaraciones, ni tampoco participado en debates, que fueron solicitados por la oposición en varias oportunidades.

"Hemos hecho como corresponde una campaña sin agredir a nadie, con humildad, sin responder a agravios ni críticas", dijo Schiaretti.

Retomando el ámbito nacional, y previendo los festejos de esta noche ante un eventual triunfo en las urnas, Schiaretti manifestó: "De mi espacio político no va a venir nadie, los de afuera son de palo".

Al ser consultado sobre el apoyo de dirigentes nacionales que recibió por ejemplo el candidato de Córdoba Cambia, Mario Negri, afirmó: "A mí no me incomoda que vengan de afuera, pero ni por asomo es una elección nacional, es absolutamente provincial y municipal".

El gobernador cordobés celebró que es un "día espectacular de la democracia", y dijo que esperaba que los cordobeses concurran "de manera masiva" a las urnas.

Consultado por la boleta única que se utiliza en estos comicios, que generó cuestionamientos por parte de los otros partidos que participan de la contienda electoral, Schiaretti dijo: "Es una de las pocas provincias con boleta única, que garantiza transparencia, es importante que Córdoba haya sido el primer distrito en usarla".

"No tengo elementos para decir que la gente no sepa votar, confío en la capacidad de los cordobeses, es tan fácil como usar el celular", sostuvo.

Votó Mestre

El candidato a gobernador de Córdoba por la lista de la Unión Cívica Radical (UCR), Ramón Mestre, manifestó esta mañana al emitir su voto que la elección que se desarrolla está “vinculada ciento por ciento" a la "provincia", al ser consultado respecto a si el resultado puede tener impacto en el escenario nacional.

El actual intendente de la ciudad de Córdoba y presidente de la UCR provincial destacó que más allá de algunas demoras en las aperturas de mesas, que consideró normal, las elecciones en Córdoba se desarrollan con “normalidad”.

Asimismo, fue consultado sobre la ruptura de Cambiemos en la provincia, situación que dividió a sus candidatos en dos listas: la UCR que él encabeza y el frente de Córdoba Cambia que impulsa para gobernador al diputado (UCR-Cambiemos) Mario Negri, y al respecto dijo que sabía de las “asimetrías y dificultades”.

Sobre el tema también resaltó que a pesar de esas diferencias la coalición se armó en la provincia como un “proyecto que nos orgullece porque es cordobés".

"Lo hemos hecho convencidos de los valores que nosotros expresamos”, apuntó a los medios la emitir su voto en una escuela de la ciudad de Córdoba.