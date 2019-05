Allegri dejó de ser el DT de la Juventus, que ya busca su reemplazante

| Publicado en Edición Impresa

Massimiliano Allegri no continuará siendo el entrenador de la Juventus la próxima temporada a pesar de que le restaba un año más de contrato. Ganador de once titulos (todos nacionales), se quedó con la espina de la Champions League (llegó a la final en 2015 y 2017). Según marcan medios italianos, no tenía una buena relación la dirigencia.