El jugador del Arsenal que no jugará la final de la Liga de Europa por conflicto político

Henrikh Mkhitaryan, futbolista armenio del Arsenal de Inglaterra, no disputará la final de la Liga de Europa ante Chelsea, ya que su club no puede garantizar su seguridad por el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, donde se jugará el partido decisivo.

“Hemos explorado a fondo todas las opciones para que Micki forme parte del equipo, pero después de discutir esto con Micki y su familia, hemos acordado colectivamente que no participará”, expresó la dirigencia de los "Gunners" en un comunicado en sus redes sociales.

