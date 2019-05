En marzo, la actividad económica experimentó un descenso del 6,8%

Con la caída de marzo, el EMAE, que reúne varios de los componentes del Producto Bruto Interno, acumuló una baja de 5,7% en el primer trimestre del año

La actividad económica bajó 6,8% en marzo, con relación a igual mes de 2018, lo que marcó la undécima baja interanual consecutiva, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de marzo estuvo 1,3% por debajo de febrero, lo que cortó tres meses de subas intermensuales consecutivas.

Con la caída de marzo, el EMAE, que reúne varios de los componentes del Producto Bruto Interno, acumuló una baja de 5,7% en el primer trimestre del año.

Todos los rubros económicos cerraron con bajas interanuales, salvo Agricultura y Ganadería, que aumentó 10,8% interanual; Enseñanza, 1% y Servicios Sociales y Salud, 0,2%.

A mediados de mayo, el jefe de la misión técnica del FMI, Roberto Cardarelli, afirmó que lo peor de la situación económica "ya pasó" y anticipó un crecimiento del PBI en el segundo trimestre.

Luego de haberse reunido con la cúpula de la CGT, el jefe de la Misión Argentina dijo que desde el organismo "creemos que lo peor ya pasó; el crecimiento debería mejorar y la inflación debería bajar en los próximos meses; claramente hay riesgos, pero lo peor ya pasó".

En declaraciones a la prensa, Cardarelli dijo que “seguramente el crecimiento comience en el segundo trimestre, podría ser que el primer trimestre también; no fue tan malo como se podía esperar".

En el primer trimestre, la suba de 10,8% interanual en el rubro agropecuario estuvo impulsada por la cosecha de trigo, que finalizó con una producción récord de 19 millones de toneladas.

Pero, además, comenzaron las labores para la producción de maíz y soja, que también alcanzarán máximos de producción en torno a los 49 y 56 millones de toneladas, respectivamente.

En la comparación interanual, en el Palacio de Hacienda descontaban una caída, ya que en marzo de 2018 la economía creció 3,5%, y este año en enero bajó 5,8% y en febrero 4,8%.

Durante marzo, la producción industrial bajó 13,2% y la actividad de la Construcción 7,1%; en tanto, la actividad del comercio -tanto mayoristas como minorista- bajó 14,5%, mientras que el transporte y las comunicaciones, 3,6%.

A comienzos de mayo, el presidente Mauricio Macri aseguró que el país “va en el camino correcto” a pesar de la crisis que vive este año.

Macri publicó a través de Twitter una serie de mensajes para criticar al kirchnerismo y ratificar el rumbo de su Gobierno.

"La disyuntiva: hacer lo fácil mal o lo difícil bien; los otros días dije que sería muy fácil usar todos los recursos que tenemos -que son pocos- y gastarlos en fomentar el consumo para crear un falso clima de crecimiento", dijo el presidente.

Macri agregó: "Es fácil pintar la fachada de un edificio para inaugurarlo usando la Cadena Nacional y dejarlo todo podrido por adentro. Es fácil, lo vimos durante años y vivimos hasta ahora las consecuencias destructivas de tomar ese atajo".

"¿Qué quedó de hacer las cosas así? Un país con millones de personas que no tienen ni cloacas. No hablamos de 5G o de trenes super rápidos, el camino fácil después de 80 años dejó un país que no tiene ni cloacas", aseguró el mandatario.