River visita a Paranaense por el primer capítulo de la Recopa Sudamericana

Desde las 21.30, los de Gallardo intentarán pisar fuerte en Brasil para conseguir un buen resultado y definir en el Monumental

| Publicado en Edición Impresa

River, último campeón de la Copa Libertadores, visita a Athletico Paranaense, ganador de la Copa Sudamericana, por la final de ida de la Recopa Sudamericana en busca del primer paso hacia su duodécimo título internacional. El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio Arena da Baixada de Curitiba, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de las señales ESPN 2 y Directv Sports.

Roldán tendrá a disposición el Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) que estará a cargo del uruguayo Daniel Fedorczuk.

Con Gallardo como entrenador, el Millonario conquistó las ediciones de 2015 y 2016, tras vencer a San Lorenzo e Independiente Santa Fe de Colombia.

Respecto del “Muñeco”, desde que asumió en junio de 2014 suma 9 títulos, lo que lo pone a las puertas de ser el entrenador más ganador de la historia Millonaria luego de alcanzar a Ramón Díaz tras haber obtenido la final de la Copa Libertadores frente a Boca, en diciembre pasado.

Durante la era Gallardo, River obtuvo seis de los 11 títulos internacionales que ostenta. Sin dudas el “Muñeco” cambió el precedente de River en el plano internacional y los números lo respaldan: de los 26 mano a mano que tuvo que enfrentar durante los últimos cinco años, ganó en 21 para lograr una efectividad de casi el 84 %.

Athletico Paranaense, en cambio, tiene pocos antecedentes en este tipo de definiciones ya que recién pudo protagonizar un hecho internacional en 2005 cuando fue finalista de la Libertadores que perdió con San Pablo y la primera conquista fue la citada Sudamericana que le ganó a Junior, de Colombia.

En cuanto a los equipos, River viajó con todo el plantel, incluso los lesionados Ignacio Scocco y Juan Fernando Quintero, pero de no surgir algún cambio de último momento -algo habitual en Gallardo- la formación sería la misma que goleó a Atlético Tucumán en el último cruce de la Copa Superliga.

El panorama del equipo brasileño es un poco más complicado ya que, además de las bajas de Thiago Heleno y Camacho, ambos afectados por los casos de doping, no podrá contar con Tomás Andrade, quien no fue incluido en la lista de buena fe ya que su pase pertenece a River. Los que sí estarán desde el inicio serán los ex Millonarios “Lucho” González y Marco Ruben.