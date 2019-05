Luli Salazar dio más detalles de su novio millonario

Luciana Salazar se animó a dar más detalles de su relación con el multimillonario, Gil Dezer: "Lo conozco de eventos en Miami pero nada más. Me lo crucé pocas veces, debería conocerlo más a fondo. No conoce a mi hija". Si bien no quiso dar mucha más información parece que su vínculo va firme y crece a pasos agigantados. Pero ¿quién es Gil Dezer?

Gil Dezer, presidente de Dezer Development, es el creador de la compañía más importante de desarrollos en Florida, EE.UU., precursora en formar alianzas con prestigiosas marcas reconocidas mundialmente, tales como, Trump, Armani y Porsche.

La primera oficina de Dezer Platinum Realty fuera de suelo estadounidense, abre sus puertas en Puerto Madero, en Juana Manso 550, CABA. Con el asesoramiento de profesionales especializados, con una ventaja única en el mercado inmobiliario internacional.