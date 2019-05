Tigre superó el trámite en Tucumán y se metió en la final de la Copa de la Superliga

Tigre derrotó esta noche a Atlético Tucumán por 1 a 0 en el norte del país, en el partido de vuelta de una de las semifinales de la Copa de la Superliga, y alcanzó sin contratiempos la final, luego de la goleada 5 a 0 en Victoria el fin de semana pasado.

El uruguayo Hugo Silveira (18m.St) marcó el único gol del partido jugado en el estadio José Fierro de Atlético Tucumán y arbitrado por Germán Delfino, que expulsó en el local a Rodrigo Aliendro (28m.Pt) y Jonathan Cabral (39m.Pt), ambos por doble amonestación.

Con una formación ofensiva Atlético Tucumán intentó ser el protagonista del juego, y llegó a los 5m. de juego con un tiro libre de Gervasio Núñez apenas alto, después Rodrigo Aliendro estrelló un remate en el palo izquierdo de Gonzalo Marinelli y más tarde Javier Toledo cabeceó apenas afuera.

Tigre saló rápido de contragolpe y respondió con un remate de Federico González que atajó Lucchetti abajo.

ASÍ AVANZÓ TIGRE A LA FINAL#CopaSuperligaxFOX | Repasa lo más destacado de la victoria del Matador en Tucumán ante Atlético, que definió el boleto a la gran final en Córdoba. pic.twitter.com/ZEo7W6Ob1W — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 25, 2019

Al promediar la primera etapa el juego se emparejó y cuando Atlético quedó con un hombre menos por la expulsión por protestar de Aliendro el desarrollo del partido fue controlado por Tigre, que tuvo una buena chance con Diego Morales, pero su remate defectuoso se fue muy lejos.

Más tranquilidad tuvo el equipo de Néstor Gorosito tras la expulsión de Jonathan Cabral, también por doble amonestación.

En la segunda mitad el desarrollo siguió siendo parejo y Tigre sacó la diferencia con un buen cabezazo en soledad de Silveira, que venció a Lucchetti sin problemas.

Sin intensidad transcurrieron los minutos -apenas hubo una buena volea de Juan Ignacio Cavallaro que rechazó Lucchetti, un remate alto de Toledo desde buena posición y un cabezazo de Carlos Luna que sacó el arquero- y el “Matador” selló una merecida clasificación.

Tigre enfrentará en el cotejo decisivo al ganador mañana del cruce entre Boca y Argentinos Juniors, que en el partido de ida igualaron sin goles en La Paternal.

La final se jugará a partido único el 2 de junio, a las 18.45, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.



- Síntesis -



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Jonathan Cabral, Franco Sbuttoni y Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Aliendro; Ricardo Noir, David Barbona y Gervasio Núñez; Javier Toledo y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Lucas Rodríguez, Ignacio Canuto y Nicolás Colazo; Lucas Menossi, Sebastián Prediger y Agustín Cardozo; Juan Ignacio Cavallaro y Diego Morales; Federico González. DT: Néstor Gorosito.



Gol en el segundo tiempo: 18m. Hugo Silveira (T).



Cambio en el primer tiempo: 44m. Andrés Lamas por Risso Patrón (AT).

Cambios en el segundo tiempo: inicio Hugo Silveira por González (T) y Diego Sosa por Morales (T), 6m. Juan Mercier por Noir (AT), 19m. Carlos Luna por Menossi (T) y 20m. Ramiro Carrera por Núñez (AT).

Incidencias en el primer tiempo: 28m. expulsado Aliendro (AT) y 39m. expulsado Cabral (AT), ambos por doble amonestación.

Amonestados: Aliendro, Cabral, San Román (AT); Cavallaro (T).

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: José Fierro, de Atlético Tucumán.