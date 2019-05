Herrera “caliente” porque no jugará el día en que le dice adiós al fútbol

| Publicado en Edición Impresa

Germán Herrera, delantero de Rosario, quien el miércoles se retirará del fútbol, mostró su tristeza y decepción porque Diego Cocca no lo incluyó entre quienes jugarán ante Libertad por la Copa, torneo en el cual ya está eliminado. “Estoy muy triste porque no voy a jugar, siempre me manejé con respeto. En 16 años y medio de carrera, es la primera vez que hablé con el técnico porque pensaba que era un partido para jugar”, dijo.