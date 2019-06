Un ex jugador de Gimnasia es el argentino mejor pago de la MLS, lista que lidera Ibrahimovic

El Gimnasia, Ignacio Piatti, quien juega en el Montreal Impact de Canadá, es el argentino mejor pago de la liga estadounidense de fútbol (MLS), nómina que encabeza el sueco Zlatan Ibrahimocic de Los Angeles Galaxy, que dirige Guillermo Barros Schelotto.



Piatti,que nació en Chacarita, y pasó por Independiente y San Lorenzo, recibe 4.443.333 dólares anuales, muy lejos de los 7.200.000 que gana el delantero sueco ex Ajax, Juventus, Barcelona y Milan entre otros grandes equipos, según los datos ofrecidos por el Sindicato de Jugadores.



Por su parte, el delantero mexicano Giovani dos Santos, con 6.500.000 es el segundo futbolista mejor pagado de la MLS, a pesar de que quedó desligado del Galaxy a principios de año, al ser dado de baja.



Entre los argentinos también se destaca Diego Valeri (ex Lanús) quien se posiciona 14to. con 2.420.000 y Nicolás Gaitán (ex Boca), 19no. con 2.197.504.



Los cinco primeros de la lista y los demás argentinos son los siguientes:



.1) Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) 7.200.000 dólares



.2) Giovani dos Santos (MLS) 6.500.000



.3) Michael Bradley (Toronto FC) 6.428.571



.4) Jozy Altidore (Toronto FC) 6.332.250



.5) Carlos Vela (LAFC) 6.300.000



LOS ARGENTINOS



.7) Ignacio Piatti (Montreal Impact) 4.443.333



14) Diego Valeri (Portland Timbers) 2.420.000



19) Nicolás Gaitán (Chicago Fire) 2.197.504



22).Maximiliano Moralez (New York City FC) 2.000.000



34) Ezequiel Barco (Atlanta United FC) 1.425.000



38) Sebastián Blanco (Portland Timbers) 1.375.008



40) Brian Fernández (Portland Timbers) 1.275.800



45) Federico Higuaín (Columbus Crew SC) 1.100.000



48) Víctor Rodríguez (Seattle Sounders FC) 1.087.500



50) Maximiliano Urruti (Montreal Impact) 1.071.000



61) Gonzalo Martínez (Atlanta United FC) 900.000