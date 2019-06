Gimnasia arrancó la semana con el primer refuerzo y también con Ayala

Gimnasia retomó los entrenamientos esta mañana en el predio de Abasto, desafiando al mal clima y con una cara nueva, aunque ya conocida: Matías García. Pero también estuvo presente el paraguayo Víctor Ayala, quien llegó a un acuerdo para continuar y se presentó en Abasto.

Tal como había anticipado este medio, el Caco acordó con la dirigencia el fin de semana su regreso al Lobo y hoy se presentó a entrenar con sus nuevos compañeros y bajo las órdenes del viejo conocido Darío Ortiz. Mientras que el jugador guaraní, quien ya venía dialogando con la dirigencia para seguir por dos años más, regresó de sus vacaciones y se puso a las órdenes del DT.

De esta formal, el lateral o volante izquierdo de 27 años regresó luego de tres años y firmará su vínculo con la institución por dos temporadas, mientras que el volante central, que era una de las figuras claves para el Indio, continuará por dos torneos más.

El Caco llega maduro y con mucha experiencia, puesto que fue una pieza fundamental en San Martín de Tucumán, tanto en el ascenso como en Primera. En el Ciruja disputó un total de 95 encuentros entre la “B” Nacional y Primera, 86 de ellos en condición de titular y los restantes nueve proveniente desde el banco de los relevos. Además le agregó 10 goles a su performance.

“Lo tomo como un desafío y no como una revancha. Ahora tengo una edad diferente y en Tucumán tuve otro protagonismo. He aprendido mucho: vuelvo con otra mentalidad y otros pensamientos”, sentenció cuando el acuerdo con el Lobo era inminente. “El Indio me conoce desde muy chico. Ahora está armando el plantel como él quiere. Tanto él como su Cuerpo Técnico trabajan muy bien”, agregó.

Por su parte, la continuidad de Ayala fue uno de los primeros pedidos que hizo el entrenador de cara al torneo que se aproxima. El Indio encontró en él, para como una especie de volante tapón, ese primer pase que buscaba para comenzar a elaborar juego desde el fondo y por tanto, se volvió para de una columna vertebral que no quería desarmar.

Finalmente, después de hacer números, la Comisión Directiva pudo acordar la confección de un nuevo contrato para el jugador, que desde un principio, tuvo buena predisposición para seguir con la azul y blanca.

GIMNASIO Y FÍSICO

En lo que respecta a la mañana en Estancia, el grupo comenzó el turno con tareas en el gimnasio para luego salir a trotar en la zona cercana a la Casona bajo la supervisión del profe Montero.

En tanto, si el tiempo lo permite y no se registran tormentas severas, el grupo cumplirá el segundo turno realizando un trabajo táctico con pelota en la cancha de césped sintético Ángel Mariscal.