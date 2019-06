En el PSG se cansaron de Neymar y le abren la puerta de salida

En el PSG se acabó la paciencia y los principales dirigentes empiezan a hablar de cambios e, inclusive, le dejan abierta la puerta de salida a una de sus estrellas: el brasileño Neymar.

"Me he dado cuenta de que son necesarios cambios, sino no vamos a ninguna parte" tiró sin vueltas en presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, quien no ocultó su malestar por la falta de resultados de su equipo a nivel internacional después de los millones de euros que invirtió en las últimas temporadas.

Pero hubo más. El máximo responsable de la entidad francesa dijo en una entrevista periodística que no quiere ver "más comportamientos de estrellas" entre sus jugadores, a quienes les pidió "asumir sus responsabilidades todavía más que antes".

"Tiene que ser completamente diferente. Van a tener que hacer más, trabajar más (...) No están aquí para pasárselo bien. Si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. íCiao! No quiero más comportamientos de estrellas", apuntó.

La prensa francesa apuntó que las frases del mandamás del club parisino parecen tener como destinatario principal a Neymar.