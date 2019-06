Subió el Río pero en muchas canillas de La Plata el agua sigue sin salir

Luego de la bajante de ayer, el suministro no se restableció en distintos barrios de la Región

Los reclamos por la falta de agua se multiplìcan en la Ciudad. Luego de una jornada en la que el Río de la Plata tuvo una bajante muy pronunciada que provocó que gran parte de los platenses y vecinos de Berisso y Ensenada se queden con las canillas secas, el agua subió pero lo que no dejó de ser un problema es la falta del suministro vital.

A esta redacción llegaron quejas de distintos puntos:

En 20 y 70, María Puig, se quejó porque en su barrio hace 5 días que están con las canillas secas. "Ayer la excusa fue la bajante del Río, pero ¿y los otros días qué?", se quejó la lectora de EL DIA, al tiempo que sostuvo que "esta zona es muy castigada por Absa y no sabemos las razones. No aguantamos más nada porque no nos dan ninguna solución". También nos escribieron desde la zona de 62 entre 7 y 8: "No hay una gota de agua y Absa no da respuestas".

Julián, por su parte, vive en la zona de 22 y 61, y asegura que "No hay agua desde el domingo a la noche. Primero por el corte de luz y ahora se supone por el Río, mientras tanto sobrevivimos como se puede". El Barrio Hipódromo también se ve afectado por el corte del suministro ya que desde 115 y 38 Liliana Cerain manifiesta que "estamos sin agua desde las 7 de la mañana. Nos informaron que se solucionaba hacia la noche y nada".

Marcelo De Plácido, vecino del Barrio UPCN, más precisamente de 89 bis entre 1 y 2, escribió al WhatsApp de EL DIA que hace 4 días está sin agua y que la situación se agravó ayer, a tono con el padecimiento de muchos platenses. "Estamos sin una gota de agua y ya tenemos varios reclamos a Absa", contó el lector, y agregó: "Seguimos sin solución. Es más, tenemos una pérdida afuera que está socavando la vereda y debajo de la pared".

Lo mismo que Mabel Arosteguhy, de 64 y 13, quien aseguró que desde ayer a la tarde comenzaron a tener inconvenientes con el suministro, lo que motivó que los vecinos se juntaran en el Parque Saavedra para tratar el tema que en rigor no es nuevo y viene de hace tiempo, sólo que en las últimas horas fue más notorio. "Estamos hartos", aseguró. En esa mismo barrio vive Bernardo Fortaleza, quien escribió al WhatsApp para denunciar que "al igual que ayer, y pese a que el Río se normalizó, seguimos sin una gota en 17 entre 66 y 67".

Igual situación la padecen quienes viven en la zona de 9 y 54, que desde ayer presenta serios problemas al punto que son varios los vecinos que no tienen agua y se las tienen que ingeniar para cocinar y más aún para higienizarse.

Cabe destacar que ayer, después de varios días de lluvia, el viento cambió y provocó una marcada bajante en el Río de la Plata que causó problemas en la navegación y, al mismo tiempo, disminuyó notoriamente la provisión de agua a la planta potabilizadora Donato Gerardi. Este fenómeno trajo una marea de reclamos por baja presión o falta de agua que aún hoy persisten en distintos barrios platenses, pese a que esta madrugada la marea recuperó sus niveles. Anoche Absa informó que el servicio empezaba “a normalizarse paulatinamente”, aunque está tardando más de los previsto.

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval había anticipado que el Río de la Plata interior se encontraría durante la mañana y la tarde de ayer un metro noventa centímetros por debajo de los valores indicados en las tablas de marea. De todas formas, se aclaró que la bajante no fue muy extraordinaria y hasta usual para los meses de mayo y junio. “La máxima bajante la registramos en 1984 cuando hubo menos 3,66 metros en el Puerto Buenos Aires”, aproximadamente cuatro metros menos que el valor de marea astronómica, dijo el pronosticador de ese servicio. Se explicó que la retirada de las aguas de la línea costera se debió a la presencia de un centro de baja presión en el Sureste de la provincia y a vientos del oeste que soplaron a unos 50 kilómetros por hora y causaron un efecto contrario a la sudestada. El principal problema que ocasiona la bajante es que “dificulta la navegación para buques de gran calado y afecta la toma de agua para potabilizar”, dijo, por su parte, el jefe de División Física Oceánica, el capitán de fragata Aldo Firpo. “Para tener una idea de magnitudes, el promedio de las bajamares en el Río de la Plata es de 48 centímetros aproximadamente (marea astronómica)”, detalló el experto.

Asimismo, Absa reconoció ayer que la bajante extraordinaria del río afectó su capacidad operativa. “Se registra una pronunciada bajante en los niveles del Río, fenómeno que continuará en las próximas horas, según lo pronosticado por el servicio meteorológico, y que impacta directamente en la producción de agua potable, ya que se redujo considerablemente el ingreso de agua a la Planta Potabilizadora”, se indicó en un comunicado. Además se aclaró que como consecuencia del bajo nivel del río se redujeron los bombeos hacia Ensenada y Berisso y hacia La Plata y que podría observarse baja presión y / o falta de agua en las tres ciudades".

En cuanto a la calidad del servicio se advirtió que el menor caudal de agua que ingresaba a la planta arrastró mayor cantidad de sedimentos, ocasionando una mayor turbiedad en el agua de red.