Bombazo de Ortiz: "El que no quiere volver es Hurtado y nadie nos notificó nada"

El entrenador de Gimnasia, Darió Ortiz, habló este mediodía en conferencia de prensa y fue contundente al referirse a la situación de Jan Hurtado.

"Hay que decir la verdad, Hurtado no quiere estar acá, él y su representante están buscando otra cosa y yo respeto eso", dijo el técnico men sana sobre el delantero que se encuentra de vacaciones en París.

Y aseguró que "no nos notificaron nada, se manejan mal y no es casualidad que ya haya estado un año parado. Yo hoy no lo cuento".

Cabe destacar que el punte es pretendido por algunos clubes Italianos y también se reinstaló su nombre en Boca, a partir de algunos trascendidos que llegaron desde medios partidarios del conjunto xeneize. Sin embargo, la representación busca ubicarlo en Europa.

En lo que respecta a la situación contractual, el futbolista tiene dos años más de contrato con Gimnasia y la directiva aún no se ha manifestado públicamente en torno a qué sucederá con el futbolista.