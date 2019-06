¿Quién carga con las mayores responsabilidades por todo lo que pasó?

| Publicado en Edición Impresa

Una falla en un cable subterráneo, 50 mil usuarios afectados, más de 36 horas sin luz, vecinos indignados y pedidos de “máxima sanción”. ¿De quien es la culpa de todo lo que pasó?

Oficialmente, OCEBA, el organismo de control de Edelap, comunicó que “se dieron inicio a actuaciones sumariales preventivas para determinar responsabilidades frente al evento y ponderar la eventual imposición de resarcimientos a los usuarios”.

También, informó que se encuentra “siguiendo de cerca con nuestros equipos técnicos de trabajo la evolución de las acciones llevadas por parte de EDELAP S.A para la pronta restitución del servicio”.

Ahora bien, ¿cuales son los grados de responsabilidad?

Desde el organismo de control se insiste en que todo surgirá “de las actuaciones sumariales preventivas”.

Sin embargo, conocedores de las áreas técnicas que llevan electricidad a los hogares de nuestra ciudad, describían ayer que “lo que pasó no es normal, y la verdad es que todavía no se conoce lo que ocurrió. Esto no es una ciencia exacta y hay muchas hipótesis dando vuelta. Seguramente que hay grados de responsabilidad por parte de la empresa que presta el servicio, pero esos grados de responsabilidad surgirán de la investigación que se realice. Se sabe que hubo una avería, pero es mucho todavía lo que hay que investigar. También seguramente habrá una sanción, y eso está en los contratos, pero respecto a los montos, surgirá de los porcentajes de facturación, el resarcimiento a los clientes, etc”.

Ayer, mientras se instalaban los generadores que lentamente le iban devolviendo la luz a los vecinos, las preguntas superaban a las respuestas. ¿Tres días para arreglar el cable que abastece a la zona norte?

“Sí, es razonable -explicaba la fuente técnica- hay que tener en cuenta que es un cable de 132 kilovats enterrado a dos metros de profundidad que se extiende desde Tolosa a City Bell, refrigerado en base a aceite. Hay que hacer el secado y limpieza en todo el tramo y después reparar. Es lo habitual”.

Tampoco hay antecedentes de una avería semejante y de un daño tan marcado.

“En febrero de 2017 hubo algo parecido, pero se debió a fenómenos climáticos, no podía hablarse de falta de mantenimiento. Pero ahora es distinto, las áreas técnicas tendrán que hacer un monitoreo muy pormenorizado y establecer las causas, motivos y responsabilidades. Esto es algo que no debiera haber sucedido”, destacaba el técnico.

Finalmente, a los vecinos de toda la zona norte de nuestra ciudad les sobrevolaba el recelo por el anterior apagón que afectó a todo el país. ¿Tendría alguna relación posible?

“Todo es posible -apuntaba la fuente- hay más de 50 hipótesis que se están barajando y una de ellas es que el transporte de alta tensión haya quedado sensibilizado. Pero habrá que investigar, no queda otra”.