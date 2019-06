Ante las bajas temperaturas se intensifican las recorridas para ayudar a los más vulnerables

La ONG Sumando Voluntades asiste cada noche a unas 90 personas en situación de calle. La Comuna también refuerza los operativos

Aunque recorren la región durante todo el año, cuando llega el frío como el que se siente durante estos días, los colaboradores de Sumando Voluntades redoblan su esfuerzo para asistir con alimentos calientes y frazadas a las personas que están en situación de calle. Sin embargo, señalan que no siempre pueden completar el recorrido porque cada día son mas las personas que duermen a la intemperie y en condiciones de extrema vulnerabilidad. “La situación está terrible, nos quedamos sin una manta y sin comida”, afirma con preocupación Nancy Maldonado, titular de la entidad al tiempo que hace un llamado para conseguir donaciones de quienes se quieran sumar a la obra.

Es que las bajas temperaturas ya se sienten fuerte en la zona y mucho mas entre quienes apenas pueden guarecerse bajo el techo de algún local comercial, en edificios como la estación de Micros o en el acceso de algún edificio.

“Necesitamos mantas nos quedamos sin una sola y sin comida, la situación está muy complicada, ayer - por el miércoles - la gente se comía todo muy rápido y lamentablemente no podíamos repetirle la porción como nos hubiera gustado”, asegura afligida Nancy Maldonado.

De acuerdo a lo que contó, en unas pocas horas los voluntarios entregaron viandas con guiso de lentejas a unas 89 personas, pero al quedarse sin comida tuvieron que dar por finalizada la asistencia.

La ong “Sumando Voluntades” se financia sin ayuda oficial, recibe al aporte de algunos colaboradores y reúne algo de dinero gracias a la venta de ropa en una feria americana solidaria. Esa suma les permite llevar adelante los dos dormicentros y elaborar la comida que se reparte en las recorridas.

Como ya se informó, Sumando Voluntades también trabaja en conjunto con La Sachetera, un proyecto solidario que recicla sachets de leche para confeccionar productos aislantes que luego son donados a grupos que ayudan a personas de bajos recursos. En el caso de “Sumando Voluntades” el material plástico se adhiere a la manta de lanilla y así resulta más afectivo el abrigo a la hora de tener que combatir el frío.

De acuerdo a la evaluación de la titular de la entidad, Nancy Maldonado, en las últimas noches se contó a unas 89 personas que duermen en la vía pública. La dirigente institucional agregó a esa cantidad de gente sin techo a los 26 que se reparten en los dos dormicentros de la ONG.

“Cada vez hay más personas en la calle porque se van sumando las que se quedan sin empleo”, resaltó.

Maldonado convocó a los vecinos a realizar aportes, principalmente de termos, mantas y alimentos.

Las donaciones se reciben todos los días, de 15 a 20, en diagonal 108 Nº 86 (entre plaza Olazábal y 8 ).

LAS RECORRIDAS COMUNALES

También el Municipio informó que ante la llegada de las bajas temperaturas refuerza por estos días la asistencia a personas en situación de calle. Según indicaron desde la Comuna, se intensificaron las recorridas por distintos puntos de la ciudad, fortaleciendo la atención telefónica a través de las diversas líneas de comunicación vigentes para tal fin.

Desde la Dirección General de Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Comuna intensificaron el trabajo con operadores nocturnos que recorren la ciudad para asistir a personas que se encuentran en situación de calle, con el objetivo de brindarles hospedaje, abrigo, alimentación, atención de la salud y contención psicológica.

Según informaron, los vecinos pueden pedir asistencia o notificar acerca de alguna persona que la necesite enviando un mensaje de Whatsapp al 2216099407 o al 2214777043, durante las 24 horas.

Con el mismo fin, también pueden notificar de personas en situación de calle comunicándose a la línea 427-4601, perteneciente a la Dirección General de Desarrollo, la cual está disponible de lunes a viernes, de 8 a 17 horas.

Aquellos vecinos que deseen ingresar de manera voluntaria al parador, pueden acercarse a la oficina de la Dirección General de Desarrollo, localizada en calle 10 entre 49 y 50 N° 876, de lunes a viernes en el horario de 8 a 20 horas.

Para ingresar al parador se deben cumplir algunos requisitos tales como ser mayor de 18 años; poseer domicilio constituido en la ciudad de La Plata o haber residido como mínimo tres años de forma continua; no poseer recursos económicos, como subsidios o planes destinados a garantizar el pago del espacio físico de alojamiento; y no ser propietario de vivienda única. En este sentido, el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Raúl Cadaá, recordó que “la permanencia es de carácter transitorio, siendo el equipo técnico el que evaluará la estadía máxima”, y precisó que “no está permitido el ingreso de objetos de valor y no pueden ingresar personas en situación de violencia o adicción, o bajo los efectos de drogas o alcohol”.