Pichetto, optimista: "Vamos a ganar en primera vuelta porque la gente va a ratificar el rumbo"

Además reiteró que está dispuesto a participar de un debate con Cristina Kirchner

El precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, el senador Miguel Ángel Pichetto, dijo hoy que su espacio va a "ganar en primera vuelta", al tiempo que se mostró interesado en participar de un debate con su contrincante del Frente de Todos, Cristina Kirchner.



"Yo creo que vamos a ganar en primera vuelta porque la gente va a ratificar el rumbo", aseguró Pichetto en declaraciones radiales.

Además, consultado sobre si participaría de un debate con Cristina Kirchner, respondió que "claro, esperamos que se pueda concretar", tras manifestar que en su rol de senador ha debatido "todo el tiempo".



"Yo debato todo el tiempo, mi actividad es esa en el Senado, por supuesto que estoy dispuesto a debatir con Cristina", desafió.



Por otra parte, negó haber quedado "caliente con el cierre de listas, como se dijo", apuntó, y sumó que son "pavadas" que se dicen en los medios ya que se lograron "acuerdos".



De la misma forma, negó haber realizado gestiones para que el precandidato presidencial José Luis Espert no pueda participar de las elecciones.



"Lo que dijo Espert de que yo lo quería perjudicar es una tontería, me parece muy bien que pueda participar", aclaró luego de que en las últimas horas la Justicia habilitó al economista para que participe de la contienda electoral.



Por otra parte, Pichetto manifestó que las PASO son parte de las "reglas, y hay que cumplirlas".



En tanto, consultado sobre si la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, podría perder las elecciones en la provincia, el senador peronista respondió: "No creo que Vidal pierda", al sostener que se está haciendo un "buen trabajo" en el distrito.



Por otra parte, consideró que "los problemas y la economía empiezan a recuperarse y a acomodarse".