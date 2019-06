Teto Medina fue internado por un fuerte cuadro de depresión

El conductor fue denunciado días atrás por violencia de género por su ex novia



Este domingo por la tarde se conoció que Marcelo "Teto" Medina fue internado de urgencia por un fuerte cuadro de depresión, apenas días después de que su ex pareja lo denunciara por violencia de género.

"Se deja constancia que a la fecha se encuentra internado en esta institución por un cuadro de depresión mayor. Permanecerá aproximadamente durante 30 días", detalla el parte médico que emitió la clínica privada donde se encuentra el conductor.

Cabe recordar que Mónica Fernández, quien fuera su pareja, lo denunció por "amenazas y violencia de género con uso de armas".

El pasado 8 de febrero, la mujer, según consta en la denuncia filtrada, pasó a buscar a Medina por Zónica, donde él trabajaba, y lo notó “muy agresivo, desarreglado, con la ropa sucia, y también le faltaba un diente”. Tras pasar por la casa de él para que se “higienizara”, regresó al auto y ella notó algo extraño: “Estaba con una bolsa de plástico. En el transcurso del viaje, intercambió mensajes con alguien”, pero no logró ver quién era.

El relato de la mujer indica que en la intersección de 9 de julio y Belgrano, Medina “extrajo de la bolsa dos armas, tipo revólver” y la amenazó hasta llegar a su propia casa. Una vez en el domicilio de la mujer, Medina “descendió del rodado corriendo y se encerró en su habitación”. Ella escuchó que le exigió a su hijo que vaya con él a un lugar para realizar el cambio de las armas por cocaína”. La denunciante le pidió que no fuera con su hijo sino con ella “por lo que subieron al vehículo y a punta de pistola él la fue dirigiendo hacia donde tenían que ir, indicándole que detuviera su marcha en una estación de servicio y que no descendiera del vehículo hasta que él volviera”. Después de 45 minutos, Medina “apareció sin armas, notando un cambio de humor diferente al que tenía anteriormente”.

Tras conocerse esta versión, Medina la negó: “Es una locura, es todo mentira. Pero yo no mediatizo nada, voy a la Justicia directo, no voy a ningún programa”. Además, el intérprete de “Chica de humo” reconoció que “obviamente le voy a meter un juicio civil y penal, esto no queda así a menos que se retracte. El hijo es muy buena gente, ella es muy buena gente, no entiendo qué pasó”.