¡Insólito! Carrió se cruzó con Fátima Flores "en la piel" de Cristina Kirchner

Las figuras fueron parte de una increíble situación en el programa de Mirtha Legrand

Elisa Carrió y Fátima Flores estuvieron como invitadas ayer por la noche en el programa de Mirtha Legrand. En ese marco, ambas progatonizaron un hilarante momento cuando la imitadora comenzó a hablar como la ex mandataria Cristina Kirchner.

La diputada nacional presentaba su libro "Vida", cuando recordó que tuvo largas conversaciones con Cristina cuando eran legisladoras. Fue entonces cuando Fátima comenzó el intercambio que cautivó a todos en la mesa.

Fátima Florez como CFK: —Si querés vender tu libro te recomiendo que lo vendas así: 'Simplemente, Cristina'. Ya es un bestseller, te voy a dar una mano con el tuyo para que puedas salir un poco adelante.

Elisa Carrió: —Siempre he sido tanto menos que vos. Tanto menos preparada…

Fátima como CFK: —No hace falta que lo aclares. No aclares que oscurece. Por algo fui dos veces presidenta elegida y reelegida por el pueblo, cuando vos sacaste el 1,8 por ciento…

Carrió: —Yo soy la peor de todas. La verdad que me fue tan mal en la vida… No como a ella, que le fue divino.

Fátima como CFK: —A mí me fue bárbaro.

Carrió: —Yo no tengo plata pero tengo una cantidad de amigos… Y sigo siendo de una clase media tradicional de provincia donde lo que importa no es si sos rico o pobre.

Fátima como CFK: —Sé que sos medio Roberto Carlos, que tenés un millón de amigos y yo tengo los míos. Es un placer, como te digo, Mirtha, estar acá. Se creó un clima un poco raro.

Carrió: —Te quiero y en el fondo te tengo pena. El poder no es importante, el amor es importante. Lo que te está pasando a vos es terrible y yo no te lo hubiera deseado para vos ni para tus hijos. Te lo juro por Dios. Aunque tengas dinero, joyas y ganes la presidencia, eso no es lo que vale. Lo que vale es amar y ser amado. Te puedo asegurar que rezo por vos, por tu hija y por tu hijo. Tengo buen trato con él porque los hijos no pueden ser iguales a los padres, y vos los hiciste víctimas.

Fátima como CFK: —No quiero que metas a mis hijos en esto, por favor.

Carrió: —Si vos sos Cristina, yo soy Lilita, la peor de todas: gorda, loca, sucia, todo. La educación, que viene de la familia, no se cambia por la riqueza.

Fátima como CFK: —Nos vemos en octubre.