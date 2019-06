Sabella: "Messi es Picasso, eleva el fútbol a otro nivel de arte"

Así lo sostuvo el ex DT de la Selección argentina. También señaló que "prefiero ganar que jugar bien" aunque aclaró que "si jugás bien tenés más chances de ganar"

El entrenador Alejandro Sabella, ex conductor del seleccionado argentino en el Mundial Brasil 2014, advirtió esta noche que a la actual camada de jugadores que visten la camiseta celeste y blanca y que participarán de la Copa América 2019 “hay que agradecerles haber llegado a tres finales”.



“A esta camada de jugadores hay que agradecerles haber llegado a tres finales. No es nada fácil lograrlo, pero no se valora lo suficiente”, sostuvo el emblemático director técnico, de 64 años, en una nota concedida a Fox Sports Radio.



La referencia de uno de los símbolos de Estudiantes de La Plata tiene sintonía no sólo con la final perdida (que él mismo dirigió en el estadio Maracaná de Río de Janeiro) ante Alemania (0-1) por la Copa del Mundo 2014 sino también por la frustración que afectó a su sucesor, Gerardo Martino, tras caer en las definiciones con Chile, por las Copas América 2015 (Chile) y 2016 (Estados Unidos).



De aquella final perdida hace casi cinco años, Sabella guarda un recuerdo poco grato. A punto tal que el DT reconoció que no quiso observar nuevamente el partido final ante los alemanes “para no amargarme”.



“Argentina jugó esa tarde, con Alemania, el mejor partido del Mundial”, evocó el DT campeón de la Copa Libertadores 2009 con Estudiantes de La Plata.



Sabella declaró sentirse “emocionado” por el agradecimiento que tanto Lionel Messi como Sergio Agüero, dos jugadores que pasaron por su ciclo, le tributaron no solo a su persona sino también a su condición de DT.



“Me emociona el reconocimiento que me hicieron tanto Messi como Agüero”, dijo el director técnico, que también consideró que “jamás me sentí condicionado por ningún jugador” para efectuar las distintas convocatorias.



Sabella dirigió al seleccionado argentino entre agosto de 2011 y julio de 2014. Su record de 41 partidos incluyó 26 victorias, 10 empates y apenas 5 derrotas.



A pesar de que no manifestó interés en “volver a dirigir”, Sabella resaltó que nunca se “negaría a una consulta” en caso de que el actual DT de la Selección, Lionel Scaloni, lo requiera.



“De hecho, un día vino (Lionel) Scaloni a La Plata y estuvo con (Gabriel) Milito. Y pensaron en venir hasta mi casa pero yo estaba en cama, recién había salido de una bronquitis y todavía no podía hablar bien”, recordó a modo de disculpa.



Sabella destacó la labor de su colega Marcelo Gallardo en River Plate, de quien dijo que “merece más que una estatua” por todos los logros que alcanzó en su ciclo en estos últimos cinco años.



Por último, el entrenador comparó a Messi con el genial artista catalán, ya fallecido, Pablo Picasso, resaltando que el 10 del Barcelona “es un Picasso porque eleva el fútbol a otro nivel de arte”.