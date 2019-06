Moda y humor en la previa de los premios a lo mejor de la televisión

Minutos después de las 19 comenzó la transmisión de la previa de la ceremonia de los Martín Fierro, que premia a lo mejor de la televisión abierta. En ese marco, Zaira Nara y el Chino Leunis fueron los encargados de darle la bienvenida a los televidentes, mientras que Lizzy Tagliani aportó el humor y mostró parte de las instalaciones del hotel elegido como sede de la ceremonia.

