Antropólogos Forenses analizan si es de Johana un cráneo hallado en Palo Blanco

Lo encontraron en el mismo sector donde estaban otros restos que eran de la joven que desapareció en 2017

Un cráneo que podría pertenecer a Johana Ramallo, la joven de 23 años desaparecida en 2017 en La Plata, se presume que en un presunto caso de trata de personas, fue hallado en una zona de Berisso cercana al lugar donde fueron encontrados restos óseos de un brazo y una pierna, que, según peritos forenses, serían de ella con un 90 por ciento de certeza.

En tal sentido, voceros judiciales informaron que el juez federal de La Plata Adolfo Ziulu, a cargo de la causa, ordenó que el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) realice un peritaje en esos restos para determinar, en principio, si se corresponden con los de Ramallo y de esa forma certificar con un mayor porcentaje de eficacia (si se hallan en ese cráneo restos que permitan extraer más muestras de ADN, como por ejemplo piezas dentarias) la identidad y despejar toda duda, como así también analizar si hay algún signo que revele la mecánica de la muerte de la joven platense.

Es que, por ahora, sólo hay una certeza: a Johana la mataron y descuartizaron, sin que se sepa cómo, cuándo, ni quiénes fueron los responsables.

Los voceros indicaron que se avanza en la investigación de esto último a partir de datos aportados por testigos y del análisis de los celulares secuestrados en la causa.

Johana fue vista por última vez cuando salió de su casa en La Plata el 26 de julio de 2017 a las 17 y le dijo a su mamá, Marta Ramallo, que volvería “entre las 20.30 y las 21”, pero nunca regresó.

La última imagen que se tiene suya fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio ubicada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando en un baño ese mismo día, poco después de salir de su casa.

En agosto de 2018, los pesquisas hallaron restos humanos en la zona de Palo Blanco, en la ciudad de Berisso, y hace poco más de un mes, peritos del Servicio Huella Genética de la Universidad de Buenos Aires arrojó que los mismos pertenecían a Johana con una certeza del 89,7%, tras cotejar el ADN de los restos que aparecieron en Berisso con los de la madre de la joven, Marta Ramallo.

Hace una semana, esta mujer pidió que se encuentren “a los culpables del femicidio” de su hija.

En una conferencia de prensa, aseguró que en abril recibió la confirmación por parte del juez Ziulu que los restos hallados eran los de su hija y que, desde entonces, su vida “se desmoronó por segunda vez”.

“A mi hija la descuartizaron en un descampado y la tiraron al lado de un arroyo y le quitaron todos sus sueños”, dijo la mujer, quien agregó que “el 30 de abril pasado tuve una audiencia con el juez, y cuando me comunicó la noticia, mi vida se derrumbó por segunda vez. Me dijo que las pericias habían dado positivo, que los restos encontrados en Palo Blanco son y pertenecen a Johana”.

En la rueda de prensa realizada en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en La Plata, la mujer estuvo acompañada por su abogado, Víctor Hortel, y representantes de organizaciones sociales.

“Cuando el juez me comunicó eso, quise hacer muchísimas preguntas pero no pude, porque me preguntaba a mi misma, una y otra vez por qué a ella, por qué nadie nos escuchó cuando venían reclamando que las pibas aparezcan vivas”, afirmó Marta Ramallo, quien pidió “que encuentre a los responsables, porque mi hija no desapareció sino que la desaparecieron”.

“Ella no murió, la mataron. No fue sola y se descuartizó en un descampado, a Johana la descuartizaron y la tiraron al lado de un arroyo y lo único que pido es que encuentren a cada uno de los culpables del femicidio de Johana”, afirmó. Finalmente, indicó que no se detendrá “hasta ver que pagan con la sangre de sus hijos los culpables del femicidio, porque los maldigo una y otra vez, porque Johana no merecía que la secuestren en una red de trata durante un año y después me la descuarticen. Mi nieta no merece criarse a los 8 años sin el abrazo de su mamá”.