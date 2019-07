Alberto Fernández almorzó con la cúpula de la CGT

La reunión se realizó en la sede de UPCN en Capital Federal. Buscó consolidar el apoyo de los sindicalistas

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, compartió un almuerzo con la dirigencia de la CGT, en busca del apoyo del sindicalismo peronista a la fórmula que integra con Cristina Fernández de Kirchner, con vistas a las próximas elecciones nacionales.



Aunque hasta acá no hubo expresiones en ese sentido, distintos jefes gremiales hicieron trascender que la central sindical no se pronunciará institucionalmente por ninguna fórmula, apuntan portavoces del sector; como sea, en forma individual, algunos dirigentes manifiestan sus preferencias.



A su llegada a la sede porteña de Upcn, Carlos Acuña, uno de los integrantes de la conducción, dijo hoy: "Neutrales no somos nunca", y adelantó que él dará su apoyo al tándem de los Fernández. "No creo que la gran cantidad de gremios que integran la CGT vayan a apoyar a (Mauricio) Macri, porque siempre se apoyó al peronismo", evaluó Acuña.



El sindicalista manifestó que el "99,99 por ciento de los gremios van a estar de este lado: no todos, porque algunos apoyan a Roberto Lavagna y otros apoyarán al PRO" dijo, al referirse a Juntos por el Cambio.



En tanto, el marítimo Juan Carlos Schmid, ex integrante del triunvirato cegetista y actual titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), reconoció que en la CGT se vivió "una relación de tensiones permanente porque toda la fragmentación del peronismo se trasladó adentro de la central obrera".



"Yo he tomado una decisión donde me pongo en una posición de neutralidad en cuanto a los encuadramientos sindicales", afirmó Schmid.



Alberto Fernández llegó poco antes de las 14 a la sede de UPCN, ubicada en Moreno 1332, junto al titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, pero no brindó declaraciones a la prensa.