A pura emoción, la soprano trans platense María Castillo de Lima fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura

Integrante del Teatro Colón y ganadora de múltiples premios, sumó hoy en el Concejo Deliberante de La Plata otro reconocimiento a su destacada trayectoria

Muy emocionada, con lágrimas en sus ojos y desplegando todo el arte que transmiten su voz y sus palabras, la soprano trans María Castillo de Lima, quien se crió en nuestra ciudad y desde los 24 años se destaca como cantante del célebre Teatro Colón -además de haber recibido múltiples premios a lo largo de su carrera- fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por el Concejo Deliberante de La Plata.

Durante su discurso María Castillo de Lima, quien en su etapa juvenil estudiara en las aulas del Comercial San Martín, se mostró agradecida por el reconocimiento y dio un discurso en el que destacó tres ejes y destiló emociones. Así deslizó profundas palabras de agradecimientos a su entorno más íntimo, a las personas que la ayudaron a crecer en su carrera profesional y también a quienes la acompañaron en su transformación desde el punto de vista de la identidad de género trans.

"Han tocado mi alma en lo más profundo. Estoy con un agradecimiento muy grande por todas las personas de mi vida inmediata aquí presentes, maestros que me han ayudado a formarme como persona, a mis familiares que también han sabido acompañarme acompañarme en esta difícil pero maravillosa carrera de artista y también en mi transformación desde el punto de vista personal con mi identidad de género trans", dijo delante de los ediles.

La soprano expresó que "cuando me hablaron de proyecto de distinguirme, lo primero que pensé es que era algo inesperados. Segundo no me considero yo merecedora de esta distinción, porque lo que hago con mi vida es simplemente seguir mi vocación con toda la pasión, tratar de superarme día a día, de lograr conquistar mis metas, de llegar a la mayor cantidad de gente posible el resultado de esto que es el poder de la música".

Para la artista "la música clásica llega a la emoción de las personas y eso es para mi una tarea natural a la cual le he consagrado mi vida".

El momento de mayor emotividad llegó con el saludo a su familia y sus orígenes humildes. "Es una distinción a la cual yo valoro muchísimo. La tomo y la acepto principalmente por quienes han proporcionado gran parte de su dedicación a que yo lo consiga, en primer lugar mis padres con un sacrificio muy grande. Mi padre es albañil y mi madre cocinera, somos muy humildes. No reniego y es todo un logro haber llegado al Teatro Colón". Los aplausos de los y las ediles no tardaron en llegar.

"El Teatro Colón es un lugar de arte de todo el pueblo argentino, que no debe estar vinculado nunca a ninguna elite, porque los teatros de ópera siempre fueron para el pueblo, y el arte debe estar unido al pueblo". Como dijo Victoria -la concejala y precandidata a intendenta Tolosa Paz propuso el reconocimiento-, el Estado debe garantizar la cultura desde las bibliotecas, los centros culturales barriales y todas las instituciones que promuevan la conciencia a todas nuestras generaciones futuras". En el cierre, como no podía haber sido de otra forma, deleitó a los presentes con su voz para seguir cosechando aplausos y admiración.