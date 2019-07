Caos de tránsito en Centenario y 515 por una nutrida protesta de trabajadores de una papelera

Aseguran que no trabajan desde hace un mes, cuando le cortaron el suministro de gas a la planta industrial por una deuda con Camuzzi de unos 8 millones de pesos. Piden un plan de financiación. Hay desvíos y prolongadas demoras

Con pancartas, banderas y quema de neumáticos un nutrido grupo de trabajadores de la Papelera Unión Platense que funciona en Ringuelet llevaban a cabo una protesta con corte al tránsito en Camino Centenario y 515. En este marco, la zona era un verdadero caos que obligaba a los automovilistas a tomar desvíos y a soportar enormes demoras. El motivo de la movilización es el cese del suministro de gas en las instalaciones industriales como consecuencia de una deuda de alrededor de 8 millones de pesos. Así, la planta permanece paralizada desde hace un mes y no tiene producción.

Roberto Caballero, uno de los manifestantes, explicó que "estamos sin gas desde hace casi un mes por una deuda con la empresa Camuzzi que llega a unos 8 millones de pesos". En torno a esta situación, Caballero afirmó que "nosotros queremos pagar, tenemos la voluntad, pero no nos quieren financiar esta deuda".

En medio de la preocupación, dijo que en los días posteriores al cese del servicio contrataron una empresa proveedora de gas. Sin embargo, debido a que la proveedora depende también del suministro de Camuzzi, impidió el abastecimiento a la planta, situada a la vera del arroyo El Gato a unos 100 metros de donde se movilizaban este miércoles.

"Hace tres semanas que estamos sin producir. Para colmo no tenemos respuesta de nadie. Por eso decidimos salir a la calle. Hablamos con un secretario del Ministerio de Producción provincial en capital federal, quien nos escuchó y se interesó en nuestra situación, pero hasta el momento no tuvimos respuesta", añadió.

En cuanto a la acumulación de deuda, especificaron que la planta resultó golpeada por las fuertes subas de los servicios. "Las cifras que manejaba la Cooperativa Papelera Unión Platense son ejemplificadoras a la hora de explicar la situación: hace algunos años pagaban $250.000 de luz, en tanto que hoy deben abonar $1.200.000 pesos por el mismo servicio.

Sobre la modalidad de administración de la papelera, explicó que "conformamos una cooperativa, por lo tanto las 60 familias que la integramos la cooperativa quedamos prácticamente sin ingresos". "Si no trabajamos, no cobramos. Es decir, acá hay gente que no puede llevar un plato de comida a la mesa", subrayó.

En este sentido, señaló que "en total son más de 300 familias que dependen de nuestra actividad ya que también hay carreros, cartones y otros trabajadores de la economía popular".

Al mismo tiempo, aseguró que "la cooperativa tiene el patio lleno de materia prima para la fabricación de papel pero sin gas no pueden poner la fábrica en funcionamiento".

"Con la fábrica cerrada no pueden asumir ningún compromiso de pago y mucho menos garantizar los retiros de excedentes de los asociados. Estamos ante la emergencia y desesperación de unas 300 familias", alertaron.

Según confiaron a este medio, la manifestación podría extenderse en el transcurso de la jornada. “Necesitamos respuestas concretas, nosotros queremos pagar, pero con la fábrica cerrada, no podemos. Entonces nos vamos a quedar hasta que haya una solución”, insistieron.