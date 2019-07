El dólar cerró sin modificaciones a $43,40

En lo monetario, el BCRA convalidó una suba marginal de tasas de las Leliq de siete puntos básicos, al finalizar en un promedio de 58,777% para un total adjudicado de $ 232.466 millones.

El dólar para la venta al público finalizó hoy sin modificaciones y cerró a $ 43,40 en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó tres centavos (+0,04%) y finalizó a $ 42,45.



A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $46.100 millones.



"La inalterable presencia oficial en los mercado de futuros acotó los movimientos del tipo de cambio mayorista, que terminó la primera rueda de la semana en un nivel discretamente superior al del viernes pasado", describió Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, señaló que en la licitación de las Leliq hubo una "fuerte absorción, con una pequeña suba de la tasa en el margen" y agregó que de esta manera se "cortó una racha de trece bajas consecutivas (de tasas)".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, analizó que “el dólar mayorista comenzó a operar equilibrada la oferta contra la demanda de la divisa, con muy poca oscilación, aunque con un importante volumen transado entre bancos”.



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 858 millones, y en los mercados de futuros MAE se hicieron US$ 87 millones.



En el mercado de dinero entre bancos continúa operándose al 58%.



En swaps cambiarios se pactaron US$ 162 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, para el martes y el miércoles.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 1.431 millones, 58% más que el viernes.