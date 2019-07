Revuelo en Boca: "Se besan el escudo y después se van por dinero"

Las palabras de un ídolo del club xeneize sacudió al "Mundo Boca" mientras se están definiendo distintas transacciones en medio del mercado de pases previo al inminente inicio de la Superliga.

Darío Benedetto, una de las figuras centrales de la última etapa boquense se irá al Olympique de Marsella por alrededor de 16 millones de dólares.

Al conocerse públicamente ese pase el que salió con con los tapones de punta fue Vicente Pernía, ex jugador de la entidad de la Ribera, muy recordado por la "Número 12".

"Siento dolor porque algunos jugadores se besan el escudo cuando hacen un gol, gesticulan con la gente y luego se van por dinero. No está mal que el jugador se vaya a Europa, es su trabajo y puede aprovechar por la familia. Pero entonces no te beses el escudo en cada festejo. Así no se respeta al club", señaló sin vueltas el Tano Pernía en dos programas deportivos.

"Si sale una oferta como la de Benedetto y él se quiere ir... yo no creo que esté ganando tan poco acá. Entonces no siente la camiseta. A mí me vinieron a buscar el Inter y el Milan y les dije que no. Y no era lo mismo, porque aunque seguro afuera es más importante, hoy cobran un montón de dinero acá. Si vos estás en un proceso después de perder una final tan importante, quedate para revertirlo. No están jugando gratis", remató el ex defensor que jugó en el Xeneize entre 1973 y 1982 y ganó seis títulos (Metropolitano 1976, Nacional 1976, Libertadores 1997, Intercontinental 1977, Libertadores 1978 y Metropolitano 1981).