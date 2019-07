Subió un video a sus redes, se viralizó y lo becaron para estudiar en China

Galo Ertola Urtubey compartió un material sobre telecomunicaciones y fue reconocido por una multinacional asiática

“Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) están presentes en las cosas más cotidianas, como internet, y están cambiando de forma irreversible y dinámica la forma de aprender, producir, comerciar, trabajar, comunicarnos e incluso entretenernos. En poco tiempo, han transformado la manera de ver e interpretar al mundo”, dice Galo Ertola Urtubey, 23 años, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en un video de apenas un minuto que subió a sus redes sociales y en poco menos de una semana cosechó las 8.500 reproducciones que le dieron pasaje directo a China. Las TICs -también- son una ventana al mundo y a las oportunidades.

No es que Galo cultive un alto perfil en redes como Instagram, Facebook o YouTube -donde compartió su mensaje-, sino que fue el desafío de ganar una beca de estudio en el gigante asiático lo que llevó al joven a publicar su breve exposición sobre las telecomunicaciones y su impacto. Por su desempeño y el apoyo que recibió de sus seguidores, fue seleccionado por la empresa Huawei para integrar la comitiva de diez alumnos argentinos que el próximo mes hará miles de kilómetros para sumarse al programa Semillas para el Futuro.

El proyecto, implementado junto al Ministerio de Educación y la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación, está orientado a desarrollar el talento local, fortalecer la transferencia del conocimiento, mejorar el uso y entendimiento de las telecomunicaciones. Galo escuchó a su profesor, Adrián Carlotto, comentar la iniciativa en una clase y no dudó en anotarse a través de internet. Así, tras sortear una serie de pasos, llegó la instancia en la que tuvo que compartir el video que vieron miles. “Argentina cuenta con valiosos recursos humanos en el área [de las TICs] para asumir el desafío de nuevos desarrollos, como el 5G y obtener así ventajas de la nueva economía a nivel mundial. Para lograrlo hay que maximizar el trabajo entre el sector público y el privado, ampliar su estructura de redes y antenas y mejorar la conectividad. Generar una Argentina competitiva que brinde mejores oportunidades de progreso y bienestar para todos”, completa Galo al minuto de la grabación, tiempo suficiente para destacarse entre más de 450 participantes.

El futuro ingeniero -que terminó de cursar y hoy encara un trabajo final el desarrollo de un robot autónomo-, permanecerá en China entre el 8 y el 25 de agosto. Durante ese lapso, recorerá Beijing y viajará a Shenzhen a seminarios sobre TICs. “Con este viaje espero descubrir una cultura milenaria y desconocida para mí. Creo que me va a abrir muchas oportunidades, que me va a servir para conocer gente e ideas nuevas que me permitan avanzar hacia un futuro mejor”, se entusiasma el estudiante.