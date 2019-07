"Es lo mismo que le hicieron a Alfonsín", dijo Patricia Bullrich sobre las críticas de A. Fernández

La ministra de seguridad salió al cruce de los dichos del precandidato del Frente de Todos sobre el aumento a los jubilados dejando de pagar los intereses de las Leliq

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió con los tapones de punta contra Alberto Fernández por sus dichos sobre el aumento a jubilados con el no pago de intereses de las Leliq y el aumento del dólar. En ese sentido dijo que "hay mala intención" del precandidato a presidente del Frente de Todos y que sigue "la misma escuela de cuanto peor, mejor" que fue implementada por el peronismo durante el final del gobierno de Raúl Alfonsín.

La funcionaria aseguró que "alguien que dice cosas tan poco serias, que van a llevar a una situación de total y absoluta inestabilidad, o que podrían llevar, porque por suerte estamos fuertes y hoy eso no pasa, tiene mala intención", apelando a la memoria por la entrevista radial de 1989 en la el peronista Guido Di Tella pronosticó un dólar "recontra alto" en la antesala de la elección presidencial. Esas fueron declaraciones que claramente contribuyeron a la hiperinflación que se vivió en esa época. "Es lo mismo que le hicieron a Alfonsín y es un poco la misma escuela, la escuela de cuanto peor mejor", manifestó.

En esa línea agregó que el Gobierno "va a cuidar que no haya inestabilidad”, ya que la intención es “evitar que se repitan hechos del pasado”. "Nosotros vamos a cuidar que no haya inestabilidad; el presidente está al tanto y al frente. No vamos a permitir que suceda lo que pasó en la Argentina en tantas oportunidades. No nos van a arrebatar eso", finalizó.

Días atrás, Bullrich también había salido a cruzar a Aníbal Fernadez cuando éste declaró que prefería confiarle sus hijos al asesino Ricardo Barreda antes que a la gobernadora María Eugenia Vidal. "La valoración del delincuente siempre ha sido algo de la filosofía kirchnerista", manifestó la ministra,. y agregó: "El kichnerismo vuelve a mostrar su cara real, no la cara edulcorada que hemos conocido en las campañas". En ese marco, planteó que "la valoración del delincuente siempre ha sido algo de la filosofía kirchnerista", y dijo que en su área eso se ve "permanentemente".