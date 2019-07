El ensenadense Agustín Díaz logró una histórica victoria para el remo argentino

Por ADRIÁN D'AMELIO

El ensenadense Agustín Díaz, junto a Axel Haack (oriundo de la localidad de Martínez), consiguieron un logro histórico para el remo de nuestro país al imponerse en prueba de M2 sin timonel en el marco de la prestigiosa regata internacional Henley Royal, que se celebra en Inglaterra y que sirvió como antesala Campeonato del Mundial de Rotterdam, que se iniciará el próximo viernes en dicha ciudad holandesa.

El binomio de Díaz y Haack -integrantes del seleccionado argentino- venció en la final a su par holandés conformado por Michiel Oyen y Mitchel Steenman disputada sobre las aguas del Río Támesis, al cabo de 2.112 metros de recorrido.

Fue una carrera estratégica perfecta preparada por los argentinos que tienen como entrenador a Martín Cambareri, ya que los holandeses tomaron ventaja en el inicio, pero sin perderle pisada el bote nacional.

Al promediar la carrera, Díaz y Haack comenzaron a levantar el ritmo y emparejaron la embarcación de los holandeses y en el “sprint” final sacaron todo su potencial en cada remada para ganar de manera más que cómoda la competencia llevándose el aplauso de todo los concurrentes al cruzar la meta.

Este medio pudo cruzar unas breves palabras con Agustín Díaz -ya entrada la madrugada en Londres- quien dijo que “estamos muy contentos con lo hecho y sumamente cansados por el nivel de la competencia” a lo que el ensenadense agregó que “te voy a ser sincero, jamás pensamos en que podíamos ganarla, sino que era una experiencia nueva para nosotros”, resaltó.

Previamente, en una de las semifinales, la pareja integrada por el ensenadense Díaz y Haack había doblegado al dúo irlandés conformado por Mark O’Donovan y Shane O’Driscoll.

Alberto Demiddi -fallecido en el 2000-, medalla de plata en los Juegos Olímpicos Munich 1972 y bronce en México 1968 en par de remos cortos, había sido el único remero argentino que se adjudicó la regata Henley en la edición 1971, mientras que se clasificó segundo en 1964 y 1966.

