El presidente del PJ bonaerense minimizó las amenazas a Vidal y se armó el escándalo

La gobernadora María Eugenia Vidal viene denunciando varias amenazas. La más recordada fue cuando recibió en su casa un cartucho de escopeta, entre otras. Anoche, en el programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino, Fernando Gray, intendente K de Esteban Echeverría y actual presidente del PJ bionaerense, minimizó las intimidaciones que recibió la Gobernadora a lo largo de todo su gobierno. Sus declaraciones generaron revuelo y muchos salieron a pegarle.

Al jefe comunal le preguntaron sobre las amenazas que Vidal recibe en la Base Aérea de Morón, su lugar de residencia por cuestiones de seguridad, a lo que disparó: "A nosotros también nos tirotean y nos pasan cosas, a estos les dejan un cosito así (en relación al cartucho) y andan llorando por todos los canales".

Y agregó: "Que viva donde quiera. Yo no lo haría y me parece que tendría que vivir en la sede del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador tiene una sede y una residencia oficial en La Plata".

En medio de su invitación para hacer un balance de su gestión, analizar las próximas elecciones y dar su visión de cómo ve a la Provincia en un futuro, siguió adelante con el tema que hoy ya es un escándalo. "¿Ustedes se piensan que a mí no me pasa nada? ¿Que no recibo amenazas? ¿Que a mí no me tirotean? ¿Que a los intendentes del conurbano bonaerense no nos hacen nada? A ver, a estos les dejan un cosito así y andan llorando por todos los canales, yo no ando llorando por ningún lado", fue la frase completa y contundente de Gray.

Una de las primeras que salió al cruce fue Silvia Lospennato,Diputada Nacional y Secretaria Parlamentaria del Interbloque Cambiemos. Desde su cuenta de Twitter escribió: "Qué tristeza escuchar las declaraciones de Fernando Gray minimizando las amenazas que sufrió la primer persona en la Provincia de Buenos Aires en dar TODAS las peleas que no se dieron durante décadas y no podían seguir esperando. No se ponen de acuerdo con qué pegarle: primero Heidi, después Hiena, hada virginal o peor que Barreda Ahora le dicen llorona a la mujer que se las banca todas. Cómo les molesta una mujer con poder". Y siguió: "Una madre que tuvo que meter a su familia en una base militar para poder defender a las familias de la Provincia. Una mujer que no duda cuando hay que tomar las decisiones que ningún macho se animó a tomar, por miedo, negligencia o complicidad. Seguramente si no luchás contra las drogas los narcos no te amenacen, si no te metés con los sindicalistas corruptos ni con los malos policías que son cómplices de los delincuentes tampoco". También en la red social del pajarito manifestó que "no sé cuáles serán las amenazas cotidianas y los tiroteos que el Sr. Gray ha sufrido, lamento que las denuncias que debe haber realizado en la Justicia no se hayan hecho públicas en su momento para acompañarlo en el repudio a esos hechos".