Críticas desde el oficialismo a Cristina por tratar de insensible a Vidal

Una candidata a diputada y un legislador nacional del frente Juntos por el Cambio criticaron hoy a la ex presidenta Cristina Fernández, que trató de “insensible” a la gobernadora María Eugenia Vidal y le recordaron que no la vieron “preocupada ni sensibilizada” con las muertes por la tragedia de Once.

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires María Luján Rey sostuvo que "Cristina una vez más, habla y vuelve a mentir. Insensibilidad es que la plata que tenía que ir a los trenes quedara en los bolsillos de sus funcionarios".

En su red de Twitter agregó que “insensibilidad es decir que si la tragedia de Once pasaba un feriado hubiera sido una cosa mucho menor como dijo el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, que hoy está preso cumpliendo su condena por la muerte de 52 inocentes" el 22 de febrero de 2012.

Rey, madre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de Once, publicó además un video recordando cuando Cristina Fernández dijo en un acto en el tren Sarmiento en el 2014, tiempo después de la tragedia de Once, "¿están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que ser rápido porque sino viene la próxima formación y nos lleva puestos”.

“Insensibilidad es hacer chistes arriba de un tren en la línea Sarmiento después de la Tragedia de Once”, consignó.

En la misma línea se pronunció en las redes sociales el diputado nacional Waldo Wolff, quien se preguntó si la candidata a vicepresidenta del Frente Todos “sabe que tiene condenados y presos al ex vicepresidente por robarse la fábrica de hacer billetes y al ex ministro de planificación por no invertir en frenos para los trenes que ocasionaron muertes?”.

“ Sensibilidad? No medían la pobreza y escondían la tragedia de La Plata", tuiteó el diputado nacional en relación a la inundación que causó 89 muertos en la capital provincial.